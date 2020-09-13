6 цікавих фільмів у дорогу: добірка вихідного дня
Валіза вже складена, настрій чудовий і попереду мандрівка, але ще доведеться провести декілька годин в літаку, поїзді, автобусі чи автомобілі. Щоб час минув швидше – завантажте на гаджети захопливі фільми, які відірвуть вас від дороги.
Travel24 підготував добірку фільмів, які не дозволять вам нудьгувати на шляху до довгоочікуваного відпочинку.
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"Ми – Міллери" / We're the Millers
Сюжет побудований на подорожі "сім'ї", члени якої вперше бачать один одного. Їхній шлях лежить з Мексики в США. Навчений досвідом торговець марихуаною Девід наймає собі фальшивих дружину Роуз і двох дітей Кейсі й Кенні, плануючи використати їх для перевезення через кордон величезної партії марихуани. У дорозі на них чекає безліч сюрпризів – від гангстерів до поліцейських. Фільм пропонує чимало жартів, неочікувану кінцівку та чудову гру акторів.
Дивіться трейлер "Ми – Міллери" онлайн:
"Обдарована" / Gifted
Молодий і самотній Френк Адлер виховує Мері – доньку своєї загиблої сестри. Чоловік старається, щоб у його племінниці було нормальне дитинство, але дівчинка є обдарованою, оскільки вже в 7 років у неї неймовірні математичні здібності. Вчителька Мері радить Френку більше розвивати її, але чоловік вважає інакше. Незабаром на порозі його будинку з’являється грізна мати – Евелін, яка планує позбавити сина права опіки над дівчинкою, щоб використати здібності Мері у своїх цілях. Це до сліз приголомшлива драма, яка вартує перегляду всією сім'єю. Приготуйте багато носових хустинок.
Дивіться трейлер "Обдарована" онлайн:
"Джуманджі: Поклик джунглів" / Jumanji: Welcome to the Jungle.
Четверо підлітків опиняються всередині комп'ютерної гри Джуманджі. На них чекає боротьба з носорогами, чорними мамбами, а на кожному кроці їм доведеться проходити безліч пасток і головоломок, щоб не загинути та віднайти шлях додому. У грі вони перетворюються на вигаданих героїв: розумний і сором’язливий Спенсер на відважного та сильного дослідника, здоровань Фрідж стає низеньким зоологом, модниця і красуня Беттані – товстим професором, а незграбна Марта отримала персонажа безстрашної та вправної амазонки. Також є друга частина стрічки. Пригодницька комедія чудово підійде для сімейного перегляду в дорозі.
Дивіться трейлер "Джуманджі: Поклик джунглів" онлайн:
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"Ножі наголо" / Knives Out
Відомий автор кримінальних романів Харлан Тромбі святкує свій 85-й день народження. На свято в маєток письменника зібралася вся родина, кожен із якої ненавидить один одного. На наступний же день після цієї події Харлана знаходять мертвим у його особняку. Підозрюваними, звичайно ж, є всі його рідні, а також його персонал. Розслідувати цю справу взявся харизматичний і неймовірно допитливий детектив Бенуа Блан. Його чекає, напевно, найбільш заплутана справа в його кар'єрі, адже кожна людина в особняку могла вбити Тромбі. Це захопливий детектив і ви навіть не здогадаєтеся, що на вас чекає в кінці.
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"1+1" / Intouchables
У результаті нещасного випадку багатий аристократ Філіп постраждав – його паралізувало. Він шукає людину, яка зможе турбуватися про нього. Молодий Дрісс щойно вийшов з в’язниці та шукає роботу. Багатій наймає його – безтактного, прямолінійного та грубого в поведінці. Незважаючи на те, що Філіп прикований до крісла, Дріссу вдається додати в його життя трохи хаосу, легкості, спонтанності й духу пригод. Саме так між головними героями зароджується міцна дружба. На вас чекає чуттєва драма, яка змусить задуматися про сенс та цінності життя.
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"Люсі" / Lucy
Всього 12 годин тому Люсі була звичайною блондинкою, яка потрапила в полон бандитів. Зловмисники зашивають в живіт пакет з наркотиками, і коли процес в її організмі запустився, вона стала досконалим створінням, що володіє здібностями, які неможливі для простого смертного. А все тому, що склад наркотику дає можливість використовувати можливості мозку на всі 100%. І тепер Люсі зі здобичі перетворилася на мисливицю, яка жадає помсти. Героїня вирішує поділитися знаннями з професором Ноланом. В той самий час її переслідує мафія. Що ж чекає на неї далі?
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Гарної дороги та приємного перегляду!