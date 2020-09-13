Валіза вже складена, настрій чудовий і попереду мандрівка, але ще доведеться провести декілька годин в літаку, поїзді, автобусі чи автомобілі. Щоб час минув швидше – завантажте на гаджети захопливі фільми, які відірвуть вас від дороги.

Travel24 підготував добірку фільмів, які не дозволять вам нудьгувати на шляху до довгоочікуваного відпочинку.

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"Ми – Міллери" / We're the Millers

Рік виходу: 2013

Жанр: комедія, кримінал

Режисер: Роусон Маршалл Тьорбер

Головні ролі: Джейсон Судейкіс, Дженніфер Еністон, Ед Хелмс, Емма Робертс

Сюжет побудований на подорожі "сім'ї", члени якої вперше бачать один одного. Їхній шлях лежить з Мексики в США. Навчений досвідом торговець марихуаною Девід наймає собі фальшивих дружину Роуз і двох дітей Кейсі й Кенні, плануючи використати їх для перевезення через кордон величезної партії марихуани. У дорозі на них чекає безліч сюрпризів – від гангстерів до поліцейських. Фільм пропонує чимало жартів, неочікувану кінцівку та чудову гру акторів.

Дивіться трейлер "Ми – Міллери" онлайн:

"Обдарована" / Gifted

Рік виходу: 2017

Жанр: драма

Режисер: Марк Вебб

Головні ролі: Кріс Еванс, Маккенна Грейс, Дженні Слейт, Октавія Спенсер, Ліндсі Дункан

Молодий і самотній Френк Адлер виховує Мері – доньку своєї загиблої сестри. Чоловік старається, щоб у його племінниці було нормальне дитинство, але дівчинка є обдарованою, оскільки вже в 7 років у неї неймовірні математичні здібності. Вчителька Мері радить Френку більше розвивати її, але чоловік вважає інакше. Незабаром на порозі його будинку з’являється грізна мати – Евелін, яка планує позбавити сина права опіки над дівчинкою, щоб використати здібності Мері у своїх цілях. Це до сліз приголомшлива драма, яка вартує перегляду всією сім'єю. Приготуйте багато носових хустинок.

Дивіться трейлер "Обдарована" онлайн:

"Джуманджі: Поклик джунглів" / Jumanji: Welcome to the Jungle.

Рік виходу: 2017

Жанр: пригоди, комедія

Режисер: Джейк Кездан

Головні ролі: Карен Гіллан, Двейн Джонсон, Кевін Харт, Джек Блек

Четверо підлітків опиняються всередині комп'ютерної гри Джуманджі. На них чекає боротьба з носорогами, чорними мамбами, а на кожному кроці їм доведеться проходити безліч пасток і головоломок, щоб не загинути та віднайти шлях додому. У грі вони перетворюються на вигаданих героїв: розумний і сором’язливий Спенсер на відважного та сильного дослідника, здоровань Фрідж стає низеньким зоологом, модниця і красуня Беттані – товстим професором, а незграбна Марта отримала персонажа безстрашної та вправної амазонки. Також є друга частина стрічки. Пригодницька комедія чудово підійде для сімейного перегляду в дорозі.

Дивіться трейлер "Джуманджі: Поклик джунглів" онлайн:

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"Ножі наголо" / Knives Out

Рік виходу: 2019

Жанр: детектив, драма, комедія

Режисер: Раян Джонсон

Головні ролі: Деніел Крейг, Анна Де Армас, Кріс Еванс, Джеймі Лі Кертіс, Майкл Шенно

Відомий автор кримінальних романів Харлан Тромбі святкує свій 85-й день народження. На свято в маєток письменника зібралася вся родина, кожен із якої ненавидить один одного. На наступний же день після цієї події Харлана знаходять мертвим у його особняку. Підозрюваними, звичайно ж, є всі його рідні, а також його персонал. Розслідувати цю справу взявся харизматичний і неймовірно допитливий детектив Бенуа Блан. Його чекає, напевно, найбільш заплутана справа в його кар'єрі, адже кожна людина в особняку могла вбити Тромбі. Це захопливий детектив і ви навіть не здогадаєтеся, що на вас чекає в кінці.

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"1+1" / Intouchables

Рік виходу: 2011

Жанр: драма, біографія, комедія

Режисер: Олів'є Накаш, Ерік Толедано

Головні ролі: Омар Сі, Франсуа Клюзе, Одрі Флеро, Анн Ле Ні

У результаті нещасного випадку багатий аристократ Філіп постраждав – його паралізувало. Він шукає людину, яка зможе турбуватися про нього. Молодий Дрісс щойно вийшов з в’язниці та шукає роботу. Багатій наймає його – безтактного, прямолінійного та грубого в поведінці. Незважаючи на те, що Філіп прикований до крісла, Дріссу вдається додати в його життя трохи хаосу, легкості, спонтанності й духу пригод. Саме так між головними героями зароджується міцна дружба. На вас чекає чуттєва драма, яка змусить задуматися про сенс та цінності життя.

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"Люсі" / Lucy

Рік виходу: 2014

Жанр: трилер, бойовик, фантастика

Режисер: Люк Бессон

Головні ролі: Скарлетт Йоханссон, Люк Бессон, Морган Фріммен, Амр Вакед

Всього 12 годин тому Люсі була звичайною блондинкою, яка потрапила в полон бандитів. Зловмисники зашивають в живіт пакет з наркотиками, і коли процес в її організмі запустився, вона стала досконалим створінням, що володіє здібностями, які неможливі для простого смертного. А все тому, що склад наркотику дає можливість використовувати можливості мозку на всі 100%. І тепер Люсі зі здобичі перетворилася на мисливицю, яка жадає помсти. Героїня вирішує поділитися знаннями з професором Ноланом. В той самий час її переслідує мафія. Що ж чекає на неї далі?

Дивіться трейлер "Люсі" онлайн:

Гарної дороги та приємного перегляду!