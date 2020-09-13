Чемодан уже сложен, настроение отличное и впереди путешествие, но еще предстоит провести несколько часов в самолете, поезде, автобусе или автомобиле. Чтобы время прошло быстрее – скачайте на гаджеты захватывающие фильмы, которые оторвут вас от дороги.

Travel24 подготовил подборку фильмов, которые не дадут вам скучать на пути к долгожданному отдыху.

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"Мы – Миллеры" / We're the Millers

Год выхода: 2013

Жанр: комедия, криминал

Режиссер: Роусон Маршалл Тёрбер

Главные роли: Джейсон Судейкис, Дженнифер Энистон, Эд Хелмс, Эмма Робертс

Сюжет построен на путешествие "семьи", члены которой впервые видят друг друга. Их путь лежит из Мексики в США. Опытный торговец марихуаной Дэвид нанимает себе фальшивых жену Роуз и двух детей Кейси и Кенни, планируя использовать их для перевозки через границу огромной партии марихуаны. В пути их ждет множество сюрпризов – от гангстеров до полицейских. Фильм предлагает немало шуток, неожиданную концовку и великолепную игру актеров.

Смотрите трейлер "Мы –​ Миллеры" онлайн:

"Одаренная" / Gifted

Год выхода: 2017

Жанр: драма

Режиссер: Марк Уэбб

Главные роли: Крис Эванс, Маккенна Грейс, Дженни Слейт, Октавия Спенсер, Линдси Дункан

Молодой и одинокий Фрэнк Адлер воспитывает Мэри – дочь его погибшей сестры. Мужчина старается, чтобы его племянница имела нормальное детство, но девочка является одаренной, ведь уже в 7 лет у нее невероятные математические способности. Учительница Мэри советует Фрэнку больше развивать ее, но мужчина считает иначе. Вскоре на пороге его дома появляется грозная мать – Эвелин, которая планирует лишить сына права опеки над девочкой, чтобы использовать способности Мэри в своих целях. Это до слез потрясающая драма стоит просмотра всей семьей. Приготовьте много носовых платков.

Смотрите трейлер "Одаренная" онлайн:

"Джуманджи: Зов джунглей" / Jumanji: Welcome to the Jungle.

Год выхода: 2017

Жанр: приключения, комедия

Режиссер: Джейк Кэздан

Главные роли: Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон, Кевин Харт, Джек Блэк

Четверо подростков оказываются внутри компьютерной игры Джуманджи. Их ждет борьба с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу им придется проходить множество ловушек и головоломок, чтобы не погибнуть и найти путь домой. В игре они превращаются в выдуманных героев: умный и застенчивый Спенсер в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж становится коротышкой-зоологом, модница и красавица Беттани – толстим профессором, а неуклюжая Марта получила персонажа бесстрашной и ловкой амазонки. Также есть вторая часть ленты. Приключенческая комедия прекрасно подойдет для семейного просмотра в дороге.

Смотрите трейлер "Джуманджи: Зов джунглей" онлайн:

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"Достать ножи" / Knives Out

Год выхода: 2019

Жанр: детектив, драма, комедия

Режиссер: Райан Джонсон

Главные роли: Дэниэл Крэйг, Ана де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шенных

Известный автор криминальных романов Харлан Тромби отмечает свой 85-й день рождения. На праздник в поместье писателя собралась вся семья, каждый из которой ненавидит друг друга. На следующий же день после этого события Харлана находят мертвым в его особняке. Подозреваемые, конечно же, все его родные, а также персонал. Расследовать это дело взялся харизматичный и невероятно любознательный детектив Бенуа Блан. Его ждет, наверное, наиболее запутанное дело в его карьере, ведь каждый человек в особняке мог убить Тромбі. Это увлекательный детектив, и вы даже не догадаетесь, что вас ждет в конце.

Смотрите трейлер "Ножи наголо" онлайн:

"1+1" / Intouchables

Год выхода: 2011

Жанр: драма, биография, комедия

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано

Главные роли: Омар Си, Франсуа Клюзе, Одри Флеро, Анн Ле Ни

В результате несчастного случая богатый аристократ Филипп пострадал – его парализовало. Он ищет человека, который сможет заботиться о нем. Молодой Дрисс только что вышел из тюрьмы и ищет работу. Богач нанимает его – бестактного, прямолинейного и грубого в поведении. Несмотря на то, что Филипп прикован к креслу, Дриссу удается добавить в его жизнь немного хаоса, легкости, спонтанности и духа приключений. Именно так между главными героями зарождается крепкая дружба. Вас ждет чувственная драма, которая заставит задуматься о смысле и ценности жизни.

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"Люси" / Lucy

Год выхода: 2014

Жанр: триллер, боевик, фантастика

Режиссер: Люк Бессон

Главные роли: Скарлетт Йоханссон, Люк Бессон, Морган Фриммен, Амр Вакед

Всего 12 часов назад Люси была обычной блондинкой, которая попала в плен бандитов. Злоумышленники зашивают в живот пакет с наркотиками, и когда процесс в ее организме запустился, она стала совершенным созданием, обладающим способностями, которые невозможны для простого смертного. А все потому, что состав наркотика дает возможность использовать возможности мозга на все 100%. И теперь Люси из добычи превратилась в охотницу, которая жаждет мести. Героиня решает поделиться знаниями с профессором Нолланом. В то же время ее преследует мафия. Что же ее ждет дальше?

Смотрите трейлер "Люси" онлайн:

Счастливого пути и приятного просмотра!