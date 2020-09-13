6 интересных фильмов в дорогу: подборка выходного дня
Чемодан уже сложен, настроение отличное и впереди путешествие, но еще предстоит провести несколько часов в самолете, поезде, автобусе или автомобиле. Чтобы время прошло быстрее – скачайте на гаджеты захватывающие фильмы, которые оторвут вас от дороги.
Travel24 подготовил подборку фильмов, которые не дадут вам скучать на пути к долгожданному отдыху.
Читайте также: Что взять с собой в велопутешествие: список необходимых вещей
"Мы – Миллеры" / We're the Millers
Сюжет построен на путешествие "семьи", члены которой впервые видят друг друга. Их путь лежит из Мексики в США. Опытный торговец марихуаной Дэвид нанимает себе фальшивых жену Роуз и двух детей Кейси и Кенни, планируя использовать их для перевозки через границу огромной партии марихуаны. В пути их ждет множество сюрпризов – от гангстеров до полицейских. Фильм предлагает немало шуток, неожиданную концовку и великолепную игру актеров.
Смотрите трейлер "Мы – Миллеры" онлайн:
"Одаренная" / Gifted
Молодой и одинокий Фрэнк Адлер воспитывает Мэри – дочь его погибшей сестры. Мужчина старается, чтобы его племянница имела нормальное детство, но девочка является одаренной, ведь уже в 7 лет у нее невероятные математические способности. Учительница Мэри советует Фрэнку больше развивать ее, но мужчина считает иначе. Вскоре на пороге его дома появляется грозная мать – Эвелин, которая планирует лишить сына права опеки над девочкой, чтобы использовать способности Мэри в своих целях. Это до слез потрясающая драма стоит просмотра всей семьей. Приготовьте много носовых платков.
Смотрите трейлер "Одаренная" онлайн:
"Джуманджи: Зов джунглей" / Jumanji: Welcome to the Jungle.
Четверо подростков оказываются внутри компьютерной игры Джуманджи. Их ждет борьба с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу им придется проходить множество ловушек и головоломок, чтобы не погибнуть и найти путь домой. В игре они превращаются в выдуманных героев: умный и застенчивый Спенсер в отважного и сильного исследователя, здоровяк Фридж становится коротышкой-зоологом, модница и красавица Беттани – толстим профессором, а неуклюжая Марта получила персонажа бесстрашной и ловкой амазонки. Также есть вторая часть ленты. Приключенческая комедия прекрасно подойдет для семейного просмотра в дороге.
Смотрите трейлер "Джуманджи: Зов джунглей" онлайн:
Интересно: Самые красивые веломаршруты Карпатами: локации для путешествий
"Достать ножи" / Knives Out
Известный автор криминальных романов Харлан Тромби отмечает свой 85-й день рождения. На праздник в поместье писателя собралась вся семья, каждый из которой ненавидит друг друга. На следующий же день после этого события Харлана находят мертвым в его особняке. Подозреваемые, конечно же, все его родные, а также персонал. Расследовать это дело взялся харизматичный и невероятно любознательный детектив Бенуа Блан. Его ждет, наверное, наиболее запутанное дело в его карьере, ведь каждый человек в особняке мог убить Тромбі. Это увлекательный детектив, и вы даже не догадаетесь, что вас ждет в конце.
Смотрите трейлер "Ножи наголо" онлайн:
"1+1" / Intouchables
В результате несчастного случая богатый аристократ Филипп пострадал – его парализовало. Он ищет человека, который сможет заботиться о нем. Молодой Дрисс только что вышел из тюрьмы и ищет работу. Богач нанимает его – бестактного, прямолинейного и грубого в поведении. Несмотря на то, что Филипп прикован к креслу, Дриссу удается добавить в его жизнь немного хаоса, легкости, спонтанности и духа приключений. Именно так между главными героями зарождается крепкая дружба. Вас ждет чувственная драма, которая заставит задуматься о смысле и ценности жизни.
Смотрите трейлер "1 + 1" онлайн:
"Люси" / Lucy
Всего 12 часов назад Люси была обычной блондинкой, которая попала в плен бандитов. Злоумышленники зашивают в живот пакет с наркотиками, и когда процесс в ее организме запустился, она стала совершенным созданием, обладающим способностями, которые невозможны для простого смертного. А все потому, что состав наркотика дает возможность использовать возможности мозга на все 100%. И теперь Люси из добычи превратилась в охотницу, которая жаждет мести. Героиня решает поделиться знаниями с профессором Нолланом. В то же время ее преследует мафия. Что же ее ждет дальше?
Смотрите трейлер "Люси" онлайн:
Счастливого пути и приятного просмотра!