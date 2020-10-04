5 сериалов Netflix, которые порадуют самого требовательного зрителя: подборка выходного дня
Часто в выходные не знаешь чем себя занять, лучшее решение – просмотр классных сериалов. А продукты, что выпускает медиакомпания Netflix, приковывают к экранам более 158 миллионов подписчиков. Онлайн-гигант завоевал сердца поклонников благодаря стратегии "все и сразу" – канал выкладывает сериал полностью, лишая зрителя ожидания нового эпизода.
Travel24 подготовил для вас 5 сериалов производства Netflix, которые заставят вас прикипеть к экрану и тщательно следить за сюжетом.
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"Бумажный дом" / Money Heist
"Бумажный дом": смотрите трейлер онлайн:
"Очень странные дела" / Stranger Things
Сюжет: Спокойствие небольшого провинциального городка Хокинз нарушает таинственное исчезновение мальчика Уилла. Шериф разводит руками, не понимая причин трагедии. Друзья пропавшего начинают свое расследование, но даже не догадываются, с чем столкнутся. Научная фантастика для любителей историй в стиле Стивена Кинга, а также фанатов поп-культуры 80-х.
"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн:
"Корона" / Crown
"Оранжевый – хит сезона" / Orange is the New Black
Сюжет: Пайпер Чепмен – молодая женщина из богатой семьи, которая живет в Нью-Йорке и которую приговаривают к 15 месяцам лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков. Для состоятельной девушки тюрьма кажется другой планетой, но ей все равно придется не только жить, но и выживать среди нового окружения. Любовь, выживание, демоны, которые поселились глубоко внутри каждого из нас, – все это предлагает сериал.
"Оранжевый – хит сезона": смотрите трейлер онлайн:
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"13 причин почему" / 13 Reasons Why
Сюжет: Старшеклассница Ханна Бейкер покончила с собой из-за буллинга со стороны одноклассников. Ханна записывает 13 кассет с рассказами о тринадцати причинах, побудивших к самоубийству. Ее одноклассник Клей Дженсен находит на пороге дома таинственную коробку с указанием: каждый человек, который получит коробку, определенным образом виноват в ее поступке и после прослушивания должен передать коробку следующему. Клей – одна из 13 причин. Каждый из эпизодов тяжелый, но заставляет посмотреть на жизнь с другого ракурса.
"13 причин почему": смотрите трейлер онлайн:
Приятного просмотра!