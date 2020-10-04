Часто в выходные не знаешь чем себя занять, лучшее решение – просмотр классных сериалов. А продукты, что выпускает медиакомпания Netflix, приковывают к экранам более 158 миллионов подписчиков. Онлайн-гигант завоевал сердца поклонников благодаря стратегии "все и сразу" – канал выкладывает сериал полностью, лишая зрителя ожидания нового эпизода.

Travel24 подготовил для вас 5 сериалов производства Netflix, которые заставят вас прикипеть к экрану и тщательно следить за сюжетом.

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"Бумажный дом" / Money Heist

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb – 8,6

Жанр: криминальная драма, триллер

Количество сезонов: 4

Главные роли: Альваро Морте, Педро Алонсо, Урсула Корберо, Мигель Эрран Сюжет: Восемь авантюристов во главе с профессором планируют ограбление Испанского королевского монетного двора. Грабители должны проникнуть внутрь и напечатать 2,4 миллиарда евро. Полученные миллиарды они хотят потратить на благотворительность по всему миру. За это время они будут иметь дело с 67 заложниками и целой армией лучших полицейских страны.

"Бумажный дом": смотрите трейлер онлайн:

"Очень странные дела" / Stranger Things

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр: научная фантастика, драма, ужасы, детектив

Количество сезонов: 3

Главные роли: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфгард, Милли Бобби Браун



Сюжет: Спокойствие небольшого провинциального городка Хокинз нарушает таинственное исчезновение мальчика Уилла. Шериф разводит руками, не понимая причин трагедии. Друзья пропавшего начинают свое расследование, но даже не догадываются, с чем столкнутся. Научная фантастика для любителей историй в стиле Стивена Кинга, а также фанатов поп-культуры 80-х.

"Очень странные дела": смотрите трейлер онлайн:

"Корона" / Crown

Год выхода: 2016

Рейтинг IMDb – 8,7

Жанр: драма, биографический

Количество сезонов: 3

Главные роли: Клер Фой, Мэтт Смит, Ванесса Кирби, Айлин Эткинс Сюжет: Действие разворачивается в середине XX века. Байопик расскажет о жизни принцессы, а позже королевы Елизаветы II от начала ее правления до сих пор. В юном возрасте после смерти отца Елизавета II была вынуждена взять управление государством в свои руки. Сюжет демонстрирует немало известных эпизодов из жизни британской королевской семьи. Если вы поклонник исторических экранизаций, то этот сериал для вас. "Корона": смотрите трейлер онлайн:

"Оранжевый – хит сезона" / Orange is the New Black

Год выхода: 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: комедия, драма

Количество сезонов: 3

Главные роли: Тейлор Шиллинг, Лаура Препон, Майкл Гарни, Кейт Малгрю

Сюжет: Пайпер Чепмен – молодая женщина из богатой семьи, которая живет в Нью-Йорке и которую приговаривают к 15 месяцам лишения свободы за причастность к контрабанде наркотиков. Для состоятельной девушки тюрьма кажется другой планетой, но ей все равно придется не только жить, но и выживать среди нового окружения. Любовь, выживание, демоны, которые поселились глубоко внутри каждого из нас, – все это предлагает сериал.

"Оранжевый – хит сезона": смотрите трейлер онлайн:

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"13 причин почему" / 13 Reasons Why

Год выхода: 2017

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: подростковая драма

Количество сезонов: 4

Главные роли: Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кристиан Наварро, Алиша Боэ

Сюжет: Старшеклассница Ханна Бейкер покончила с собой из-за буллинга со стороны одноклассников. Ханна записывает 13 кассет с рассказами о тринадцати причинах, побудивших к самоубийству. Ее одноклассник Клей Дженсен находит на пороге дома таинственную коробку с указанием: каждый человек, который получит коробку, определенным образом виноват в ее поступке и после прослушивания должен передать коробку следующему. Клей – одна из 13 причин. Каждый из эпизодов тяжелый, но заставляет посмотреть на жизнь с другого ракурса.

"13 причин почему": смотрите трейлер онлайн:

Приятного просмотра!