Часто у вихідні не знаєш чим себе зайняти, найкраще рішення – перегляд класних серіалів. А продукти, що випускає медіакомпанія Netflix, приковують до екранів понад 158 мільйонів передплатників. Онлайн-гігант завоював серця прихильників завдяки стратегії "все й одразу" – канал викладає серіал повністю, позбавляючи глядача очікування нового епізоду.

Travel24 підготував для вас 5 серіалів виробництва Netflix, які змусять вас прикипіти до екрана та ретельно стежити за сюжетом.

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"Паперовий будинок" / Money Heist

Рік виходу: 2017

Рейтинг IMDb – 8,6

Жанр: кримінальна драма, трилер

Кількість сезонів: 4

Головні ролі : Альваро Морте, Педро Алонсо, Урсула Корберо, Мігель Ерран

Сюжет: Вісім авантюристів на чолі з Професором, планують пограбування Іспанського королівського монетного двору. Грабіжники повинні проникнути всередину та надрукувати 2,4 мільярда євро. Отримані мільярди вони хочуть витратити на благодійність по всьому світу. За цей час вони матимуть справу з 67 заручниками й цілою армією найкращих поліцейських країни.

"Паперовий будинок": дивіться трейлер онлайн:

"Дивні дива" / Stranger Things

Рік виходу: 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

Жанр: наукова фантастика, драма, жахи, детектив

Кількість сезонів: 3

Головні ролі: Вайнона Райдер, Девід Гарбор, Фінн Вулфгард, Міллі Боббі Браун

Сюжет: Спокій невеликого провінційного містечка Гокінз порушує таємниче зникнення хлопчика Вілла. Шериф розводить руками, не розуміючи причин трагедії. Друзі зниклого починають своє розслідування, але навіть не здогадуються, з чим зіткнуться.Наукова фантастика для прихильників історій у стилі Стівена Кінга, а також фанатів поп-культури 80-х.

"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн:

"Корона" / Crown

Рік виходу: 2016

Рейтинг IMDb – 8,7

Жанр: драма, біографічний

Кількість сезонів: 3

Головні ролі: Клер Фой, Метт Сміт, Ванесса Кірбі, Айлін Еткінс

Сюжет: Дія розгортається у середині XX століття. Байопік розповість про життя принцеси, а пізніше королеви Єлизавети II від початку її правління до сьогодні. В юному віці після смерті батька, Єлизавета була змушена взяти керування державою у свої руки. Сюжет демонструє чимало відомих епізодів із життя британської королівської родини. Якщо ви прихильник історичних екранізацій, то цей серіал для вас.

"Корона": дивіться трейлер онлайн:

"Помаранчевий – хіт сезону" / Orange is the New Black

Рік виходу: 2013

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: комедія, драма

Кількість сезонів: 3

Головні ролі: Тейлор Шиллінґ, Лаура Препон, Майкл Гарні, Кейт Малґрю

Сюжет: Пайпер Чепмен — молоду жінку із багатої родини, яка живе в Нью-Йорку, засуджують до 15 місяців позбавлення волі за причетність до контрабанди наркотиків. Для заможної дівчини в’язниця здається іншою планетою, та їй все одно доведеться не тільки жити, але і виживати серед нового оточення. Кохання, виживання, демони, які оселилися глибоко всередині кожного з нас – все це пропонує серіал.

"Помаранчевий – хіт сезону": дивіться трейлер онлайн:

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"13 причин чому" / 13 Reasons Why

Рік виходу: 2017

Рейтинг IMDb – 8,1

Жанр: підліткова драма

Кількість сезонів: 4

Головні ролі: Ділан Міннетт, Кетрін Ленгфорд, Крістіан Наварро, Аліша Бое

Сюжет: Старшокласниця Ханна Бейкер наклала на себе руки через булінг з боку однокласників. Ханна записує 13 касет з розповідями про тринадцять причин, які спонукали до самогубства. Її однокласник Клей Дженсен знаходить на порозі будинку таємничу коробку з вказівкою: кожна людина, яка отримає коробку, певним чином винна у її вчинку та після прослуховування мусить передати коробку наступному. Клей – одна з 13 причин. Кожен з епізодів важкий, але змушує подивитися на життя з іншого ракурсу.

"13 причин чому": дивіться трейлер онлайн:

Приємного перегляду!