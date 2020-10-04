5 серіалів Netflix, які порадують найвибагливішого глядача: добірка вихідного дня
Часто у вихідні не знаєш чим себе зайняти, найкраще рішення – перегляд класних серіалів. А продукти, що випускає медіакомпанія Netflix, приковують до екранів понад 158 мільйонів передплатників. Онлайн-гігант завоював серця прихильників завдяки стратегії "все й одразу" – канал викладає серіал повністю, позбавляючи глядача очікування нового епізоду.
Travel24 підготував для вас 5 серіалів виробництва Netflix, які змусять вас прикипіти до екрана та ретельно стежити за сюжетом.
Дивіться також: 5 фільмів про подорожі в часі: добірка вихідного дня
"Паперовий будинок" / Money Heist
Сюжет: Вісім авантюристів на чолі з Професором, планують пограбування Іспанського королівського монетного двору. Грабіжники повинні проникнути всередину та надрукувати 2,4 мільярда євро. Отримані мільярди вони хочуть витратити на благодійність по всьому світу. За цей час вони матимуть справу з 67 заручниками й цілою армією найкращих поліцейських країни.
"Паперовий будинок": дивіться трейлер онлайн:
"Дивні дива" / Stranger Things
Сюжет: Спокій невеликого провінційного містечка Гокінз порушує таємниче зникнення хлопчика Вілла. Шериф розводить руками, не розуміючи причин трагедії. Друзі зниклого починають своє розслідування, але навіть не здогадуються, з чим зіткнуться.Наукова фантастика для прихильників історій у стилі Стівена Кінга, а також фанатів поп-культури 80-х.
"Дивні дива": дивіться трейлер онлайн:
"Корона" / Crown
Сюжет: Дія розгортається у середині XX століття. Байопік розповість про життя принцеси, а пізніше королеви Єлизавети II від початку її правління до сьогодні. В юному віці після смерті батька, Єлизавета була змушена взяти керування державою у свої руки. Сюжет демонструє чимало відомих епізодів із життя британської королівської родини. Якщо ви прихильник історичних екранізацій, то цей серіал для вас.
"Корона": дивіться трейлер онлайн:
"Помаранчевий – хіт сезону" / Orange is the New Black
Сюжет: Пайпер Чепмен — молоду жінку із багатої родини, яка живе в Нью-Йорку, засуджують до 15 місяців позбавлення волі за причетність до контрабанди наркотиків. Для заможної дівчини в’язниця здається іншою планетою, та їй все одно доведеться не тільки жити, але і виживати серед нового оточення. Кохання, виживання, демони, які оселилися глибоко всередині кожного з нас – все це пропонує серіал.
"Помаранчевий – хіт сезону": дивіться трейлер онлайн:
Схоже: 6 цікавих фільмів у дорогу: добірка вихідного дня
"13 причин чому" / 13 Reasons Why
Сюжет: Старшокласниця Ханна Бейкер наклала на себе руки через булінг з боку однокласників. Ханна записує 13 касет з розповідями про тринадцять причин, які спонукали до самогубства. Її однокласник Клей Дженсен знаходить на порозі будинку таємничу коробку з вказівкою: кожна людина, яка отримає коробку, певним чином винна у її вчинку та після прослуховування мусить передати коробку наступному. Клей – одна з 13 причин. Кожен з епізодів важкий, але змушує подивитися на життя з іншого ракурсу.
"13 причин чому": дивіться трейлер онлайн:
Приємного перегляду!