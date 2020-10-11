З настанням вихідних, хочеться провести час з сім'єю. Але зробити вибір дуже важко. Чудовим рішенням буде перегляд кумедного фільму, який змусить сміятися всією родиною.

Travel24 підготував добірку класних комедій для сімейного вечора, які вас не розчарують.

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"Родина за хвилину" / Instant Family

Рік виходу: 2018

Жанр: драма, комедія

Режисер: Шон Андерс

Головні ролі: Марк Волберг, Роуз Бірн, Ізабела Монер, Густаво Куірос

Піт і Емілі зовсім нещодавно переїхали в новий великий будинок і після довгих вагань все-таки зважилися усиновити або удочерити когось. У їхньому місті якраз проходить ярмарок сиріт, де можна познайомитися з дітками без батьків. Саме там пара знайшла 15-річну дівчинку-підлітка, на ім'я Ліззі. Її вони й вирішили взяти до себе. Тільки ось у неї є молодші брат і сестра, а сім'ю краще не руйнувати. Ось так у Піта й Емілі за один день стало троє дітей. Вони абсолютно різні, кожен створює свої проблеми, але саме ці діти роблять домашній затишок. Головним героям доведеться багато попрацювати, щоб стати справжніми батьками для цих дітей…

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"Кролик Петрик" / Peter Rabbit

Рік виходу: 2018

Жанр: сімейна комедія, дитячий

Режисер: Вілл Глюк

Головні ролі: Джеймс Корден, Файсалом Базз, Сіа, Колін Муді, Марго Роббі

Петрик звик, що у величезному городі старої дами, можна смачно поїсти. Жінку анітрохи не хвилювало, що по городу постійно бігають дрібні непрохані гості. Все змінилося, коли господарем особняка став успішний менеджер з Лондона. Чоловік, помітивши на території головного героя, поклявся, що знищить зайців, яких зустріне. Кролик не хотів здаватися без бою, тому оголосив новому власнику справжню війну. Спочатку молодий чоловік намагався з ним боротися, але після знайомства з чарівною сусідкою практично відмовився від подібної витівки. Коли виявилося, що їй подобаються дикі тварини, він прийняв рішення зупинитися. Але тепер неможливо було зупинити ватажка кроликів…

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"Змішані" / Blended

Рік виходу : 2014

Жанр: комедія

Режисер: Френк Корачі

Головні герої: Адам Сендлер, Дрю Беррімор, Кевін Нілон, Террі Крюс, Белла Торн

Після катастрофічного побачення "наосліп" батьки-одинаки Лорен і Джим згодні тільки в одному: вони не хочуть більше бачити один одного ніколи! Вважаючи, що їх знайомство закінчено, обидві родини користуються нагодою і вирушають в ідеальну відпустку з дітьми. А виявляються, що приїхали вони в один і той же готель та поселилися в тих самих апартаментах на розкішному південноафриканському курорті аж на цілий тиждень. Головних героїв чекає багато кумедних ситуацій, й хтозна, можливо вони змінять свою думку один про одного…

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"Дулітл" / Dolittle

Рік виходу : 2020

Жанр: комедія, пригоди, сімейний, фентезі

Режисер : Стівен Гейган

Головні ролі : Роберт Дауні-молодший, Кумейл Нанджіані, Том Голланд, Емма Томпсон, Рамі Малек

Вікторіанська Англія. Доктор Дулітл, у минулому досить відомий по всій країні ветеринар, уже сім років як веде спосіб життя відлюдника – усе через смерть його дружини. Весь цей час він проводив у своєму особняку з різними екзотичними тваринами. Думаєте, йому було нудно? Як би не так, адже доктор Дулітл вміє розмовляти із тваринами. Єдине, що змусило чоловіка вийти за межі особняка, це невідома хвороба юної королеви, яка може привести до її смерті. Заради порятунку маленької дівчинки, доктор разом зі своїми вірними друзями відправиться до міфічного острова на пошуки ліків. Він пройде чимало пригод на своєму шляху, де треба бути сміливим і розумним…

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"2+1" / Demain tout commence

Рік виходу: 2017

Жанр: сімейна драма, комедія

Режисер: Х'юго Желен

Головні ролі: Омар Сі, Клеманс Поезі, Антуан Бертран, Ешлі Волтерс, Глорія Колстон

Самуель – чоловік, який отримує насолоду від свого безтурботного життя. Сонце, чудова погода, яхта, тепле море, пісок забезпечують йому постійні любовні перемоги. Але одного дня доля підносить йому подарунок – у його двері постукала дівчина, яка стверджує, що він є батьком її дочки. Збентежений головний герой виявляється в скрутному становищі. Ситуація ускладнюється ще більше в той момент, коли жінка раптово зникає, залишаючи його наодинці з дитиною. Йому доведеться самому виховувати дівчинку…

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Приємного перегляду!