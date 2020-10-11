Класні комедії для сімейного вечора: добірка вихідного дня
З настанням вихідних, хочеться провести час з сім'єю. Але зробити вибір дуже важко. Чудовим рішенням буде перегляд кумедного фільму, який змусить сміятися всією родиною.
Travel24 підготував добірку класних комедій для сімейного вечора, які вас не розчарують.
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"Родина за хвилину" / Instant Family
Піт і Емілі зовсім нещодавно переїхали в новий великий будинок і після довгих вагань все-таки зважилися усиновити або удочерити когось. У їхньому місті якраз проходить ярмарок сиріт, де можна познайомитися з дітками без батьків. Саме там пара знайшла 15-річну дівчинку-підлітка, на ім'я Ліззі. Її вони й вирішили взяти до себе. Тільки ось у неї є молодші брат і сестра, а сім'ю краще не руйнувати. Ось так у Піта й Емілі за один день стало троє дітей. Вони абсолютно різні, кожен створює свої проблеми, але саме ці діти роблять домашній затишок. Головним героям доведеться багато попрацювати, щоб стати справжніми батьками для цих дітей…
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"Кролик Петрик" / Peter Rabbit
Петрик звик, що у величезному городі старої дами, можна смачно поїсти. Жінку анітрохи не хвилювало, що по городу постійно бігають дрібні непрохані гості. Все змінилося, коли господарем особняка став успішний менеджер з Лондона. Чоловік, помітивши на території головного героя, поклявся, що знищить зайців, яких зустріне. Кролик не хотів здаватися без бою, тому оголосив новому власнику справжню війну. Спочатку молодий чоловік намагався з ним боротися, але після знайомства з чарівною сусідкою практично відмовився від подібної витівки. Коли виявилося, що їй подобаються дикі тварини, він прийняв рішення зупинитися. Але тепер неможливо було зупинити ватажка кроликів…
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"Змішані" / Blended
Після катастрофічного побачення "наосліп" батьки-одинаки Лорен і Джим згодні тільки в одному: вони не хочуть більше бачити один одного ніколи! Вважаючи, що їх знайомство закінчено, обидві родини користуються нагодою і вирушають в ідеальну відпустку з дітьми. А виявляються, що приїхали вони в один і той же готель та поселилися в тих самих апартаментах на розкішному південноафриканському курорті аж на цілий тиждень. Головних героїв чекає багато кумедних ситуацій, й хтозна, можливо вони змінять свою думку один про одного…
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"Дулітл" / Dolittle
Вікторіанська Англія. Доктор Дулітл, у минулому досить відомий по всій країні ветеринар, уже сім років як веде спосіб життя відлюдника – усе через смерть його дружини. Весь цей час він проводив у своєму особняку з різними екзотичними тваринами. Думаєте, йому було нудно? Як би не так, адже доктор Дулітл вміє розмовляти із тваринами. Єдине, що змусило чоловіка вийти за межі особняка, це невідома хвороба юної королеви, яка може привести до її смерті. Заради порятунку маленької дівчинки, доктор разом зі своїми вірними друзями відправиться до міфічного острова на пошуки ліків. Він пройде чимало пригод на своєму шляху, де треба бути сміливим і розумним…
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"2+1" / Demain tout commence
Самуель – чоловік, який отримує насолоду від свого безтурботного життя. Сонце, чудова погода, яхта, тепле море, пісок забезпечують йому постійні любовні перемоги. Але одного дня доля підносить йому подарунок – у його двері постукала дівчина, яка стверджує, що він є батьком її дочки. Збентежений головний герой виявляється в скрутному становищі. Ситуація ускладнюється ще більше в той момент, коли жінка раптово зникає, залишаючи його наодинці з дитиною. Йому доведеться самому виховувати дівчинку…
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Приємного перегляду!