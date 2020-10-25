Інші міста ваблять нас ще більше, коли про них цікаво оповідають. Кіно – спонукає кинути рутину, зібрати рюкзак і гайнути назустріч пригодам просто зараз. Куди? Обирайте за декораціями фільмів про подорожі!

Travel24 підготував для вас добірку фільмів, які змусять прикипіти до екрана.

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"Париж почекає" / Paris can wait

Рік виходу: 2017

Жанр: романтика, комедія

Режисер: Елінор Коппола

Головні ролі: Алек Болдуїн, Даян Лейн, Арно Віар, Седрік Монне

Анна – американка, що поборола хворобу. Їй за п’ятдесят, і на перший погляд, вона живе красивим життям, але раптом скасовує поїздку з чоловіком до Будапешту і приймає рішення податися в Париж, а діловий партнер її чоловіка пропонує скласти компанію. Канни-Париж – не такий вже й довгий маршрут. Однак цього разу він затягується на два насичених враженнями дні, і герої зовсім не поспішають повертатися.

"Париж почекає": дивіться трейлер онлайн

"У полоні стихії" / Adrift

Рік виходу : 2018

Жанр : пригоди, трилер, драма, бойовик

Режисер: Бальтасар Кормакур

Головні ролі: Сем Клафлін, Шейлін Вудлі, Джеффі Томас, Грейс Палмер

Фільм заснований на реальній історії кохання, втрати й виживання. Темі і Річард зустрічаються на Таїті й закохуються одне в одного. Продовжити свій шлях закохані вирішують разом. На шикарній яхті вони вирушають підкорювати простори Тихого океану. Раптовий потужний шторм, найсильніший в історії, піддає випробуванню на міцність їх судно, а молоді люди стають заручниками розбурханої стихії…

"У полоні стихії": дивіться трейлер онлайн

"Римські пригоди" / To Rome with love

Рік виходу: 2012

Жанр: комедія, мелодрама

Режисер: Вуді Аллен

Головні ролі: Вуді Аллен, Пенелопа Крус, Алек Болдуїн, Грета Гервіг, Елісон Пілл

Фільм розповідає про події, що відбуваються в одному з найдивовижніших міст – Римі. У ньому переплітаються кілька історій, створюючи цікавий і захопливий сюжет. Архітектор у віці, якому Рим немов дав друге життя, молода подружня пара з невеликого містечка, що приїхала в пошуках романтики, постановник опер, який знайшов собі нову потенційну зірку і справжня знаменитість, яка ще буквально вчора була ніким. Всі вони відчують на собі магічний дотик стародавніх вулиць, які пам'ятають ще марші солдат давно зниклої імперії.

"Римські пригоди": дивіться трейлер онлайн

"Санктум" / Sanctum

Рік виходу: 2011

Жанр: трилер, драма, пригоди

Режисер: Алістер Грірсон

Головні ролі: Різ Вейкфілд, Еліс Паркінсон, Річард Роксбург, Йоан Гріффіт

Трилер про дайверів, яким заблокувало вихід з підводної печери. Група дайверів робить дуже ризиковану експедицію в найбільшу систему печер на Землі – неймовірно красиву і майже недоступну. Несподіваний тропічний шторм змушує їх спуститися глибоко в печери. Єдиний порятунок для дослідників – знайти невідомий другий вихід до моря, долаючи шалену стихію бурхливих вод, підступні пастки підземель і смертельний жах… Кому ж вдасться вижити та віднайти вихід з-під землі?

"Санктум": дивіться трейлер онлайн

"Скажені канікули" / Premieres Vacances

Рік виходу: 2019

Жанр: комедія

Режисер: Патрік Кассір

Головні ролі: Джонатан Коен, Каміль Шаму, Жеремі Елькайм, Каміль Коттін

Маріон і Бен познайомились через Tinder і вирішили поїхати у відпустку разом. Маріон – розв'язна і любить пригоди. Бен – будує плани та не боїться рутини, уже більш як 10 років він завжди відпочиває в Біарриці. Як скоро вони з'ясують, що уявлення про ідеальну відпустку у них, м’яко кажучи, не збігаються? Для подорожі вибирають Болгарію, а ініціативна Маріон береться все організувати. Звідки ж їй було знати, що Бену не подобається відпочивати дикунами. І поруч з нею він буде мріяти не про обійми та поцілунки, а про комфортний номер в готелі і зручне ліжко.

"Скажені канікули": дивіться трейлер онлайн

"Кон-Тікі" / Kon-Tiki

Рік виходу: 2012

Жанр: пригоди

Режисер: Хоакім Ронніг, Еспен Сандберг

Головні ролі: Андерс Баасмо Крістіансен, Тобіас Зантельман, Густаф Скарсгард, Ангем Кіттелсен

Норвезька стрічка, присвячена експедиції відомого мандрівника та дослідника Тура Хеєрдала на плоту з Перу в Полінезію у 1947 році. Пройшовши з командою 4300 морських миль, Хеєрдал довів свою ж, не правдоподібну на той час гіпотезу про те, що острови Тихого океану могли заселити індіанці Південної Америки, які в давні часи здійснювали подорожі на великі відстані на плотах із бальсового дерева. Крім наукової цілі експедиція здобула ще одну – суттєво змінила уявлення про можливості людини.

"Кон-Тікі": дивіться трейлер онлайн

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"Турист" / The Tourist

Рік виходу: 2010

Жанр: бойовик, трилер

Режисер: Флоріан Хенкель фон Доннерсмарк

Головні ролі: Джонні Депп, Анджеліна Джолі, Пол Бетанні, Тіматі Далтон

Американський турист Френк приїжджає до Італії, щоб залікувати душевну рану. У Венеції він знайомиться з незвичайною жінкою, на ім'я Еліза. Поранене серце, схоже, готове здатися новій коханій. Проте плани Френка й Елізи грубим чином порушує вир інтриг і небезпек. Венеція показана настільки привабливо, що відразу після перегляду хочеться купити квитки, забронювати номер у якомусь палаці й вирушити у поїздку.

"Турист": дивіться трейлер онлайн

Приємного перегляду!