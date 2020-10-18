Стрімінгова компанія Netflix даремно часу не втрачала, і стала однією з небагатьох, яка збагатилась на мільйони доларів у час пандемії коронавірусу. Раніше Travel24 робив для вас добірку серіалів виробництва медіакомпанії, зараз пропонує найкращі фільми, які вже є у вільному доступі.

Travel24 підготував для вас добірку найкращих новинок кіно, які вже вийшли на Netflix.

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"Евакуація" / Extraction

Жанр: бойовик, драма

Режисер: Сем Харгрейв

Головні ролі: Кріс Гемсворт, Девід Харбор і Голшіфт Фарахані.

За сюжетом, спецагент отримує небезпечне завдання: йому потрібно звільнити з полону сина злочинця, якого оголосили у міжнародний розшук. І головний герой це успішно робить. Однак тепер на обидвох оголошено полювання в Бангладеші: двоє місцевих наркобаронів готові витратити мільйони, аби впіймати втікачів. Чи вдасться головному герою виконати найважче завдання у його кар'єрі та врятуватися самому?

Дивіться трейлер до фільму "Евакуація":

"Музичний конкурс Євробачення: історія гурту Fire Saga" / Eurovision Song Contest: The Story of Fire

Жанр: комедія, музика

Режисер: Девід Добкін

Головні ролі: Вілл Феррелл, Рейчел МакАдамс, Ден Стівенс, Пірс Броснан

У далекому 1974 році, побачивши по телевізору виступ на "Євробаченні" групи ABBA з піснею "Waterloo", маленький ісландський хлопчик Ларс твердо вирішив, що коли-небудь обов'язково там виступить і переможе. Через багато років Ларс уже немолодий, все ще живе з батьком, але свою мрію не залишив і виконує власні пісні з подругою дитинства Сігріт. Ніхто у місті не бажає чути їхнього співу, але одного разу ельфи почули прохання Сігріт, і раптово Fire Saga отримує шанс взяти участь в "Євробаченні". Вони готові йти до кінця і для досягнення заповітної мети не зупиняться ні перед чим…

Дивіться трейлер до фільму "Євробачення: історія гурту Fire Saga":

"Правосуддя Спенсера" / Spenser Confidential

Жанр: детектив, екшн

Режисер: Пітер Берг

Головні ролі: Марк Волберг, Алан Аркін, Вінстон Дюк.

Відсидівши термін за безпідставним звинуваченням, колишній коп, на ім'я Спенсер готовий назавжди покинути Бостон. Але для початку він хоче розкрити останню справу – вистежити й покарати негідників, які вбили його давніх колег. Для цього головний герой об'єднується з бійцем MMA Хоуком. Разом їм потрібно юуде розплутати хитрий клубок інтриг з наркокартелів, брудних копів і продажних політиків, що відправили Спенсера за ґрати.

Дивіться трейлер до фільму "Правосуддя Спенсера":

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"Всі радісні місця" / All the Bright Places

Жанр : драма, мелодрама

Режисер: Бретт Гейлі

Головні ролі: Ель Феннінг, Джастіс Сміт, Александра Шіпп, Келлі О’Хара

Сюжет за мотивами однойменного бестселера письменниці Дженніфер Нівен. Головні герої – двоє підлітків, які закохуються. Життя у їхньому віці й так сповнене труднощів, які школярі ще не вміють долати. До того ж обоє страждають через емоційні та фізичні шрами від свого минулого, що тільки ускладнюють їм побудувати міцні стосунки. Проте Вайолет та Теодор дізнаються, що навіть найнезначніші місцини та події можуть мати вагу. Та чи стануть почуття сильнішими за будь-які труднощі?

Дивіться трейлер до фільму "Всі радісні місця":

"Останнє, чого він хотів" / The Last Thing He Wanted

Жанр: трилер, кримінал, драма

Режисер: Ді Ріїс

Головні ролі: Енн Гетевей, Бен Аффлек, Розі Перес, Віллем Дефо

За сюжетом, журналістка газети Washington Post Єлена Макмегон, виконуючи останнє прохання матері, відмовляється висвітлювати президентські вибори 1984 року і починає доглядати за літнім батьком, який свого часу займався організацією постачання зброї в Іран і фінансуванням повстанців в Центральній Америці. Після його кончини Єлена успадковує бізнес – компанію з міжнародної легальної торгівлі зброєю, яка є насправді прикриттям для постачання наркотиків з Латинської Америки. На сім'ю ведеться полювання з боку ЦРУ. Чи зуміє журналістка донести правду до жителів США?

Дивіться трейлер до фільму "Останнє, чого він хотів":

Приємного перегляду!