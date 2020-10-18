Стриминговая компания Netflix зря времени не теряла, и стала одной из немногих, которая обогатилась на миллионы долларов в пандемию коронавируса. Ранее Travel24 делал для вас подборку сериалов производства медиакомпании, сейчас предлагает лучшие фильмы, которые уже есть в свободном доступе.

Travel24 подготовил для вас подборку лучших новинок кино, которые уже вышли на Netflix.

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"Эвакуация" / Extraction

Жанр: боевик, драма

Режиссер: Сэм Харгрейв

Главные роли: Крис Хемсворт, Дэвид Харбор и Голшифт Фарахани.

По сюжету, спецагент получает опасное задание: ему нужно освободить из плена сына преступника, которого объявили в международный розыск. И главный герой это успешно делает. Однако теперь на обоих объявлена охота в Бангладеше: двое местных наркобаронов готовы потратить миллионы, чтобы поймать беглецов. Удастся ли главному герою выполнить труднейшую задачу в его карьере и спастись самому?

Смотрите трейлер к фильму "Эвакуация":

"Музыкальный конкурс Евровидение: история группы Fire Saga" / Eurovision Song Contest: The Story of Fire

Жанр: комедия, музыка

Режиссер: Дэвид Добкин

Главные роли: Уилл Феррелл, Рейчел МакАдамс, Дэн Стивенс, Пирс Броснан

В далеком 1974 году, увидев по телевизору выступление на "Евровидении" группы ABBA с песней "Waterloo", маленький исландский мальчик Ларс твердо решил, что когда-нибудь обязательно там выступит и победит. Много лет Ларс уже немолодой, все еще живет с отцом, но свою мечту не оставил и исполняет собственные песни с подругой детства Сигрит. Никто в городе не желает слышать их пения, но однажды эльфы услышали просьбу Сигрит, и внезапно Fire Saga получает шанс принять участие в "Евровидении". Они готовы идти до конца и для достижения заветной цели не остановятся ни перед чем ...

Смотрите трейлер к фильму "Евровидения: история группы Fire Saga":

"Правосудие Спенсера" / Spenser Confidential

Жанр: детектив, экшн

Режиссер: Питер Берг

Главные роли: Марк Уолберг, Алан Аркин, Уинстон Дюк.

Отсидев срок по ложному обвинению, бывший коп, по имени Спенсер готов навсегда покинуть Бостон. Но для начала он хочет раскрыть последнее дело – выследить и наказать негодяев, убивших его давних коллег. Для этого главный герой объединяется с бойцом MMA Хоуком. Вместе им нужно будет распутать хитрый клубок интриг из наркокартелей, грязных копов и продажных политиков, что отправили Спенсера за решетку.

Смотрите трейлер к фильму "Правосудие Спенсера":

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"Все радостные места" / All the Bright Places

Жанр: драма, мелодрама

Режиссер: Бретт Хейли

Главные роли: Эль Фэннинг, Джастис Смит, Александра Шипп, Келли О'Хара

Сюжет по мотивам одноименного бестселлера писательницы Дженнифер Нивен. Главные герои – двое подростков, которые влюбляются. Жизнь в их возрасте и так полна трудностей, которые школьники еще не умеют преодолевать. К тому же оба страдают из-за эмоциональных и физических шрамов от своего прошлого, что только усложняют им построить прочные отношения. Однако Вайолет и Теодор узнают, что даже самые незначительные места и события могут иметь вес. Станут ли чувства сильнее любых трудностей?

Смотрите трейлер к фильму "Все радостные места":

"Последнее, чего он хотел" / The Last Thing He Wanted

Жанр: триллер, криминал, драма

Режиссер: Ди Риис

Главные роли: Энн Хэтэуэй, Бен Аффлек, Рози Перес, Уиллем Дефо

По сюжету, журналистка газеты Washington Post Елена Макмегон, выполняя последнюю просьбу матери, отказывается освещать президентские выборы 1984 года и начинает ухаживать за пожилым отцом, который в свое время занимался организацией поставок оружия в Иран и финансированием повстанцев в Центральной Америке. После его кончины Елена наследует бизнес – компанию по международной легальной торговли оружием, которая есть на самом деле прикрытием для поставки наркотиков из Латинской Америки. На семью ведется охота со стороны ЦРУ. Сумеет ли журналистка донести правду до жителей США?

Смотрите трейлер к фильму "Последнее, чего он хотел":

Приятного просмотра!