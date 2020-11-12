Технологии ежедневно меняют нашу жизнь. Это касается и гаджетов для авто. Всего несколько девайсов могут значительно облегчить вашу дорогу, которая и так не легка.

Travel24 предлагает 6 гаджетов, которые пригодятся во время путешествия.

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Автодержатель

Если вы используете телефон как электронную карту, магнитолу, справочник, видеоплеер или навигатор, то этот аксессуар точно будет для вас удобным и нужным. Он подходит и для удобного пользования телефоном на громкоговорители.



Автодержатель / bycars.ru

Многопортовый автомобильный адаптер

Все мы путешествуем с большим количеством гаджетов, и большая их часть должна заряжаться от порта USB. Если ваш автомобиль не оснащен достаточным количеством USB розеток – приобретите автомобильное зарядное устройство с несколькими USB.

Видеорегистратор

Это простое устройство – то, что понадобится вам в ситуациях, когда можно зафиксировать что-то интересное на дороге или в ситуации, когда нужно доказывать свою правоту. Его наличие – залог спокойствия и уверенности в том, что любая ситуация будет зафиксированной.

Потолочный монитор

Развлекать маленьких детей во время долгих поездок непросто, особенно когда вы едете пять часов бесконечной трассой. Вот здесь и пригодится потолочный монитор, чтобы было легче смотреть мультики.



Потолочный монитор / 365cars.ru

Точный цифровой манометр для шин

Правильное давление в шинах важно в поездке, как для безопасности, так и для снижения износа шин. Поэтому стоит приобрести цифровой манометр, который будет контролировать состояние шин автомобиля.

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Пуско-зарядное устройство

В зимний период это очень важная и необходимая вещь для каждого водителя. Если ваш аккумулятор разрядился – поможет пуско-зарядное устройство. Эта вещь поможет подзарядить аккумулятор и запустить машину.