Винница – областной центр в Украине, расположенный на территории исторического Подолья. Для украинского и иностранного туриста часто ассоциируется с масштабными фонтанами на Южном Буге. Но есть в Виннице и другие привлекательные локации.

Нет в Украине нетуристических городов, убежден Travel 24. В доказательство этого сегодня поговорим о Виннице.

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5 туристических визиток Винницы

Водонапорная башня

О водонапорной башне в сети чаще всего говорят именно как о визитной карточке Винницы. Это башня с часами, построенная из кирпича по проекту архитектора Григория Артынова в 1911 году для первого городского водопровода.

Расположена водонапорная башня в центральной части Винницы, на Европейской площади в пешеходной зоне. И хотя памятнику уже более 100 лет, за это время он почти не изменился.

Интересно, что достопримечательность могла и не сохраниться: советская власть в 70-х годах решила, что башня не вписывается в "социалистический облик" города, поэтому постановила ее снести. К счастью, вся интеллигенция выступила против – памятник удалось сохранить.



Винница, Водонапорная башня / Коллаж 24 канала

Винницкий фонтан Roshen

Единственный в Украине и крупнейший в Европе плавающий фонтан, а еще и светомузыкальный. Компания ROSHEN построила его в 2011 году в русле Южного Буга. Сооружение действительно уникальное – зимой его можно погрузить под воду, спрятать под лед.

Длиной конструкция фонтана – 140 метров, а водяные струи способны достигать 60 метров в высоту. Яркие шоу воды и света в сопровождении музыки показывают с конца апреля до конца октября каждый вечер. Днем фонтан тоже работает – как фонтан.

Благодаря фонтану ROSHEN винницкая набережная стала популярным местом отдыха для горожан, а также привлекательным местом для туристов со всех концов Украины и мира, местом, которые невозможно не посетить, приехав в Винницу.



Винницкий фонтан ROSHEN / Фото pinterest

Музей-усадьба Пирогова

Винница так понравилась выдающемуся хирургу и ученому Николаю Пирогову, что последние 20 лет своей жизни он жил именно там. Николай Пирогов – основатель военно-полевой хирургии и общества Красного Креста.

В его усадьбе "Вишня" (улица Пирогова, 155) в настоящее время работает музейный комплекс – церковь-некрополь, в котором разместили забальзамированное тело Пирогова, его дом, музей-аптека, воссоздан интерьер приемной и операционной XIX века.

Музей-усадьба Пирогова относится к важнейшим объектам культурного наследия Украины.



Музей-усадьба Пирогова / Фото музея Пирогова

Преображенский собор

В 1624 году в Виннице появился Доминиканский монастырь. Впоследствии – в XVIII веке – вокруг него построили Преображенский кафедральный собор . В 1832 он стал православным, монастырь расформировали.

В советские времена и вплоть до 1991 года функционировал как зал органной музыки. Теперь это снова церковь. Расположен собор в Виннице, в центре, на улице Соборная, 23.

Интересно, что этот храм в стиле барокко выполнял не только религиозную функцию – он входил в систему городских стен.



Преображенский собор, Винница / Коллаж 24 канала

Дворец Грохольских

Дворец или усадьба Грохольских – комплекс сооружений конца XVIII века в ландшафтном Пятничанском парке. Построил его граф Михал Грохольский в стиле раннего классицизма. Иногда дворец так и называют – Пятничанский.

Парк вокруг дворца построили позже, во второй половине XIX века, когда защищаться уже от кого-то не было необходимости и фортификационное назначение дворца потеряло смысл.

Парк, к слову, интересен сам по себе: 32 гектара земли усажены соснами, елями, лиственницами, вековыми дубами – с вкраплениями березовых рощ, массивов белой акации, канадского тополя и других деревьев, даже редких.



Дворец Грохольских или Пятничанский дворец / Фото wikimedia

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Бонусная визитка

Музей Автомотовелофототелерадио

Это очень интересный музей ретро-техники в Виннице. Он открыт 2013 года в центре города, в основе экспозиции – частные коллекции раритетных автомобилей и другой техники.