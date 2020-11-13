Тернополь – областной центр в Украине, расположенный на территории Западного Подолья. В регион туристы приезжают в основном, чтобы увидеть Збаражский замок или Хрустальные пещеры. Но и в самом Тернополе есть интересные и красивые места.

Нет в Украине нетуристических городов, убежден Travel 24. В доказательство этого сегодня поговорим о Тернополе.

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5 туристических визиток Тернополя

Драматический театр имени Тараса Шевченко

Сложно в это поверить, но Драматический театр имени Тараса Григорьевича Шевченко в Тернополе начинался с передвижной труппы рабоче-крестьянского театра. Историки датируют это самое начало 1945 годом.

А вот здание (построено в эклектичном постклассическом стиле) у труппы появилась в 1957 году, и с тех пор все выдающиеся события происходили именно в ней. Театр имеет два зала – большой на 600 мест и маленький на 80.



Драматический театр имени Шевченко в Тернополе / Фото из соцсетей

Тернопольская Набережная

Чуть ли не любимое место отдыха горожан и гостей Тернополя – набережная Тернопольского озера (или пруда). В XXI веке она испытала немало изменений, стала красивой и комфортной как для пешеходов, так и для велосипедистов.

Интересно продуманное уличное освещение создает вечером романтическую атмосферу , которую дополняют зрелищные фонтаны. Все это и делает набережную одной из главных визитных карточек города.



Набережная в Тернополе / Коллаж 24 канала

Островок Влюбленных

Остров Любви или Островок Влюбленных – небольшой кусочек суши посреди озера в парке имени Шевченко. Там, подальше от лишних глаз, построили беседку. Теперь она является свидетелем тысяч неповторимых признаний в любви.

По легенде, если присмотреться к своему отражению в воде с берега островка, можно увидеть будущее – счастливое, или очень счастливое.



Остров Влюбленных в Тернополе / Коллаж 24 канала

Тернопольский замок

Этот памятник имеет значение для всей страны. Называют замок Тернопольским или Старым – начали его строить еще в XVI веке. Это был мощный оплот защиты от набегов врагов.

В XIX века из него сделали казино, потом – казармы для военных. Теперь же там планируют организовать музей. К слову, именно Тернопольский замок нарисован на гербе города.



Замок в Тернополе / Фото из соцсетей

Кафедральный собор Рождества Христова

Церковь Рождества появилась во второй половине XVI века, города Тернополь как такового тогда еще не было. Сначала она была деревянной, много раз горела. Затем ее сделали каменной, и даже во время Второй мировой она не пострадала.

Зато в советское время храм стоял закрытым, из него украли все, что могли унести. Только в конце XX века этот памятник архитектуры начал приобретать свою первозданную красоту и величие.



Кафедральный собор Рождества Христова в Тернополе / Фото из соцсетей

Щепотка Тернопольщины Место силы: история и интересные факты о Джуринском водопаде

Бонусная визитная карточка

Гидропарк "Топильче"

Гидропарк "Топильче" – самый молодой парк в Тернополе (с 1985 года). Он безумно популярен среди молодежи, семей с детьми, гостей Тернополя.