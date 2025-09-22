А мовиться про палац Гредлів у Демні. 24 Канал із посиланням на портал Національного природного парку "Сколівські бескиди" та karpaty.rocks розповість про нього докладніше.

Палац баронів Гредлів: чим цікава ця легенда Львівських Карпат?

В історичному районі міста Сколе, що називається Демня, неподалік траси Львів – Чоп у Львівській області, розташований палац баронів Гредлів. Це архітектурна пам'ятка, збудована у стилі необароко на межі середини XIX — XX століть.

Особливо вона цікава тим, що колись палац був справжнім серцем "лісової імперії". Тобто великої лісової господарської системи, якою володіли барони Гредлі, найбільші землевласники та лісоторговці регіону.

Барони Гредлі відчутно впливали на розвиток індустрії та економіки Карпат. А палац і парк поруч були центром їхньої резиденції – місцем, де ті розв'язували важливі питання лісозаготівлі та торгівлі деревиною.

Нині місце відоме багатою колекцією рідкісних рослин у парку, серед яких і гінкго дволопатеве, тис ягідний, тюльпанове дерево та столітні дуби. Недарма палац є частиною Національного природного парку "Сколівські бескиди".

Палац Гредлів – серце "лісової імперії" на Львівщині: дивіться відео kazhan

Палац баронів Гредлів – унікальний історичний комплекс, що зберігся відносно добре навіть попри складну історію двох світових воєн і радянської експлуатації. Але, звісно, потрібно докласти ще багато зусиль, щоб відновити його.

А які ще туристичні локації Львівщини варто відвідати охочим до мандрів?