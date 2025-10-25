Та є про неї один цікавий факт, про який часто не знають навіть місцеві. 24 Канал із посиланням на "Інтерактивний Львів" розповість про нього докладніше.

Як під вулицею Коновальця у Львові колись працювали шахти?

Сьогодні це вулиця Коновальця, та впродовж історії назва її змінювалася кілька разів, відбиваючи політичні та суспільні зміни у країні. Забудова почалася ще наприкінці XIX століття.

У підсумку тут сформувався неповторний ансамбль стилів від історизму і неоготики до сецесії та артдеко. Тут багато красивих вілл, де мешкали професори, лікарі, митці та інші представники львівської інтелігенції.

Під час німецької окупації у Другій світовій війні тут оселялися офіцери Вермахту. А у радянський період вілли зайняли високопоставлені військові та партійні діячі.

Цікаво, що деяким віллам місцеві давали власні імена, що додає атмосфері особливого шарму. Наприклад, вілла Люба, або вілла Франца. До слова, про неї.

Найвіддаленіша частина Коновальця досі має народне ім'я Францівка, що походить від прізвища родини підприємців братів Франц. У XIX столітті вони були власниками гіпсових кар'єрів і великої фабрики, однієї з найбільших у Галичині.

Сам гіпс добували не у вертикальних шахтах, а у тунелях на глибині приблизно 5 – 15 метрів. Це й сформувало шахти, залишки яких досі є під частиною вулиці Коновальця.

Одна з найкрасивіших вулиць Львова – Коновальця

На початку XX століття поклади гіпсу вичерпалися, фабрика закрилась, а про тунелі поступово забули. Утім, як зазначає "Твоє місто", паралельна до Коновальця вулиця досі має назву Гіпсова, оскільки раніше якраз і вела до фабрики Франца.

Також шахти знадобилися місцевим під час війни – їх використовували як сховища. Сьогодні ж доступ до тунелів неможливий через їхній аварійний стан.

Сама ж вулиця Коновальця також славиться численними зеленими зонами – пісковими озерами, парком і водними плесами. Це робить її улюбленим місцем для відпочинку львів'ян.

У 2025 році на Коновальця триває відновлення будинків, пошкоджених унаслідок російських ракетних ударів. Влада та громада твердо прагне зберегти історичну спадщину міста.

