Річ у тім, що раніше у Львові протікала річка Полтва, але саме будівництво Оперного "загнало" її під землю. 24 Канал із посиланням на photo-lviv.in.ua розповість про це докладніше.
Дивіться також Не Пекарська: на цій вулиці Львова колись працювали одразу три пекарні, а зараз вона маловідома
Таємниці Львівської опери: що приховують тамтешні підземелля?
Львівська опера – це не тільки архітектурна перлина Європи, а й символ сміливих інженерних рішень. А її підземелля стали частиною легенди міста. Та звідки ж вони взялися?
Як зазначає lvivcenter.org, Оперний театр будували у 1897 – 1900 роках, але для закладення фундаментів архітектор якраз і запропонував змінити річище Полтви. Тоді вона протікала під вулицею з боку нинішнього театру імені Заньковецької та під площею Різні, нині ж вона під землею.
Це не було забаганкою будівничих, а способом розв'язання серйозної технологічної проблеми. Виділена під театр міською управою ділянка була просто над річищем Полтви, тож архітектор Зиґмунт Ґорґолевський був змушений "усунути" річку.
Відтак Полтву вклали у спеціальний бетонний колектор – інженерне диво для свого часу. І на цьому підземному каналі й збудували фундамент театру. Під головною будівлею і сьогодні простягається система підземних тунелів і технічних приміщень.
Підземелля Львівського оперного театру: дивіться відео leopolis.mystica
Під сценою Оперного театру створено підземні ходи як технічний простір для обслуговування сцени, а також колись їх використовували як дренажну систему. Місцеві інженери часто жартують, що театр буквально "пливе" над річкою, адже під ним і досі протікає Полтва.
Віднедавна частина цих підземних проходів стала об'єктом екскурсій. А ще ці тунелі мають і легендарну ауру – за переказами, підземелля Оперного пов'язане з іншими частинами Львова мережею ходів. Археологи не мають чітких доказів цьому, але сама ідея додає підземному Львову містичності.
Які ще незвичайні туристичні магніти Львова варто побачити?
Каплиця Боїмів. Це мініатюрна усипальниця з дивовижною кам'яною різьбою, побудована у XVII столітті. Її фасад прикрашає унікальна скульптура Христа, що сидить – такої не знайти більше ніде у Європі.
Чорна кам'яниця. Це будинок на площі Ринок, що є унікальною пам'яткою архітектури ХVI – XVІІ століть. Фасад кам'яниці почорнів, ймовірно, через вплив природних факторів, хоча є й легенди про причетність до цього зелених горіхових шкірок.