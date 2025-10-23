Річ у тім, що раніше у Львові протікала річка Полтва, але саме будівництво Оперного "загнало" її під землю. 24 Канал із посиланням на photo-lviv.in.ua розповість про це докладніше.

Таємниці Львівської опери: що приховують тамтешні підземелля?

Львівська опера – це не тільки архітектурна перлина Європи, а й символ сміливих інженерних рішень. А її підземелля стали частиною легенди міста. Та звідки ж вони взялися?

Як зазначає lvivcenter.org, Оперний театр будували у 1897 – 1900 роках, але для закладення фундаментів архітектор якраз і запропонував змінити річище Полтви. Тоді вона протікала під вулицею з боку нинішнього театру імені Заньковецької та під площею Різні, нині ж вона під землею.

Це не було забаганкою будівничих, а способом розв'язання серйозної технологічної проблеми. Виділена під театр міською управою ділянка була просто над річищем Полтви, тож архітектор Зиґмунт Ґорґолевський був змушений "усунути" річку.

Відтак Полтву вклали у спеціальний бетонний колектор – інженерне диво для свого часу. І на цьому підземному каналі й збудували фундамент театру. Під головною будівлею і сьогодні простягається система підземних тунелів і технічних приміщень.

Підземелля Львівського оперного театру: дивіться відео leopolis.mystica

Під сценою Оперного театру створено підземні ходи як технічний простір для обслуговування сцени, а також колись їх використовували як дренажну систему. Місцеві інженери часто жартують, що театр буквально "пливе" над річкою, адже під ним і досі протікає Полтва.

Віднедавна частина цих підземних проходів стала об'єктом екскурсій. А ще ці тунелі мають і легендарну ауру – за переказами, підземелля Оперного пов'язане з іншими частинами Львова мережею ходів. Археологи не мають чітких доказів цьому, але сама ідея додає підземному Львову містичності.​

