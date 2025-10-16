До прикрості, сьогодні більшість львів'ян і туристів навіть не здогадуються про її існування. Тому 24 Канал із посиланням на портал "Прадідівська слава" розповість про неї докладніше.
Яку вулицю у Львові варто наново відкрити для справжніх поціновувачів міської історії?
Вулиця Пильникарська отримала свою сучасну назву у 1871 році. Слово пильникар походить від найменування майстрів, які у середньовіччі працювали з пилою – тобто розпилювали деревину чи камінь.
Загалом, у цій частині Львова був ремісничий район. Тут мешкали й працювали ковалі, шевці, гончарі та пекарі, кожен у своїй спеціалізації.
На початку XX століття у будинках Пильникарської №5, №6 і №8 розміщувалися три відомі пекарні. І кожен львів'янин знав, що саме сюди слід бігти за смачним та свіжим хлібом.
Сайт проєкту "Вулиці Львова" вказує, як сформувалася сучасна Пильникарська. Спершу була вулиця Миколайська – до 1871, далі її перейменували у Под Брама, і ця назва жила до 1943. Також з 1871 і до 1944 поруч була якраз Пильникарська, а з того року до неї долучили Под Браму.
Після Другої світової війни, коли прийшла радянська окупація, ситуація радикально змінилася. У 1950-х у будинку №2 влаштували касу автостанції, і тиша, що панувала колись на вулиці, змінилася міським шумом.
Маловідома вуличка Львова – Пильникарська: дивіться відео nasty25sia
Ідея навряд чи була вдала, тож згодом інтенсивність життя тут зменшилась. І Пильникарська знову стала тихою, майже схованою від масового туризму. З іншого боку, як зазначає nasty25sia у тіктоці, саме такі вулички показують сам Львів – без туристів, закладів, вивісок тощо.
Забудова Пильникарської – це мікс класицизму та сецесії, зі старими фасадами, кованими деталями й арками, які свідчать про різні історичні епохи. Вуличка донині зберегла особливу та неповторну атмосферу середмістя Львова.
