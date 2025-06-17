У Львові розташовується ще одна секретна локація, про яку не знають ні туристи, і навіть більшість місцевих. Це маловідоме місце, з якого можна побачити місто Лева, як на долоні – гора Баба Род, пише 24 Канал.

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Де у Львові можна побачити панораму міста

Раніше на горі розташовувалось давнє слов'янське капище Рода і Рожаниці та давнє городище. За християнських часів поруч було збудовано церкву Вознесіння.

Зараз на горі Род встановлено пам'ятний хрест та державний прапор, присвячений Дню Незалежності України. Її висота складає 294 метри.

Гора розташована між вулицями Старознесенською, Польовою та залізничною колією у районі парку "Знесіння".

Щоб потрапити на цю секретну локацію потрібно доїхати до готелю Kavalier Boutique, після чого спуститися нижче вулицею до скульптури Богородиці. Біля скульптури потрібно повернути ліворуч та підійнятися на гору стежкою.

Де на карті гора Баба Род

З гори можна насолодитися панорамним видом на Львів і Високий Замок, а також влаштувати чудову фотосесію на тлі міста або ж сходити на пікнік.

Додамо, що у Львові також чудова панорама на місто відкривається з гори Лева. Пагорб заввишки 389 метрів розташований неподалік від центру Львова.