У Львові вже працюють три відкриті басейни на різних локаціях. Це розважальний комплекс "Медик", оздоровчий центр "Три стихії" та відпочинковий комплекс Otaman Resort, розповідає 24 Канал.

Цікаво Де відпочити на озері біля Львова цього літа: добірка локацій з цінами

Розважальний комплекс "Медик"

Адреса: вулиця Горбачевського 24.

Графік роботи: з 09:00 до 21:00.



Пляжна зона біля басейну / Фото "Медик"

Тут є відкритий 50-метровий басейн для дорослих та невеликий дитячий. Температура води – близько 22 градусів. Поруч облаштована оновлена пляжна зона із шезлонгами та парасольками, також є бар.

Година перебування для дорослих коштує 250 гривень, дві години – 350 гривень, а повний день – 600 гривень. Вартість перебування для дітей: година – 150 гривень, дві години – 200 гривень, повний день – 400 гривень.

Оздоровчий центр "Три стихії"

Адреса: вулиця Щирецька, 36, ТВК "Південний".

Графік роботи центру: з 10:00 до 19:00.



Відкритий басейн / Фото "Три стихії"

Тут також є дорослий і дитячий басейни просто неба з облаштованою літньою терасою. Температура води становить 26 градусів. За окрему плату можна орендувати шезлонг та рушник, а також є можливість поїсти.

Вартість перебування для дорослих та дітей від 6 років становить 200 гривень у будні та 250 гривень у вихідні за годину. Якщо оплачувати весь день, то ціна буде 500 гривень у будні та 600 гривень у вихідні, якщо. Для дітей до 6 років діє 50% знижки, а для дітей до 1 року вхід безплатний.

Відпочинковий комплекс Otaman Resort

Локація: біля Кільцевої дороги.

Графік роботи: з 10:00 до 20:00.



Басейн із великою пляжною зоною / Фото Booking.com

Оскільки це відпочинковий комплекс, послуг тут значно більше. Окрім плавання в дорослому та дитячому басейнах, пропонують користування спа-центром із джакузі, хамамом, сауною та соляною кімнатою. Біля основного басейну є фуд-корт та лаунж-зона.

З понеділка по четвер вхід для дорослих коштує від 450 до 650 гривень залежно від обраної зони. З п'ятниці по неділю вартість становить 550 – 800 гривень. Для гостей готелю діє 50% знижки. За дітей від 3 до 14 років – 350 гривень у будні та 400 гривень у вихідні.