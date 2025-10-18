І на це, зауважимо, є особлива причина. 24 Канал із посиланням на портал "Експеримент" розповість про львівську Чорну кам'яницю докладніше.

Чому Чорна кам'яниця на площі Ринок у Львові, власне, чорна?

Ця кам'яниця зведена приблизно у 1588 – 1589, а згодом стала визнаним зразком пізньоренесансної архітектури. У неї було багато власників і назв, але особливості фасаду зрештою міцно закріпили одну.

Ця особливість полягає у виразному чорному кольорі. Той зробив кам'яницю культовою, ба більше – акцентував її неповторний ренесансний декор, багатий на скульптури, рустування та рослинні орнаменти.

Зверніть увагу: для збереження автентичності будівлю реставрували, і після 2019 року вона стала музеєм. Тут є три експозиції Львівського історичного музею, проводять лекції, тематичні виставки, музичні та мистецькі події.​

Як зазначає "Центр міської історії", Чорна кам'яниця – унікальна пам'ятка архітектури ХVI – XVІІ століть, яка не має аналогів не тільки у Львові, а й у всій Європі. Під час повномасштабної війни її фасад захищали спеціальним банером і конструкціями за підтримки міжнародних партнерів World Monuments Fund і Посольства США.

Будинок продовжує бути відкритим для львів'ян і гостей міста, приваблюючи не лише виглядом та музеєм, а й таємницями стін. Адже існує чимало легенд, чому будинок почорнів – так, він не завжди мав таке забарвлення.

Більшість науковців вважають, що пісковик та свинцеві білила, якими оздоблювали кам'яницю, під впливом світла, повітря, дощів і смогу окиснилися до чорноти. Також кажуть, що стіни могли потемніти від кіптяви та бруду, адже будинок опалювали печі.

Однак люди переказують, що темний колір будинку дали зелені шкірки молодих горіхів, які нібито втирали у фасад. Дійсно, такий метод використовували у будівництві у давнину, але доказів застосування його саме для Чорної кам'яниці не знайшли.

