Насправді це екскурсійний потяг, призначений для туристів та жителів, які прагнуть з комфортом оглянути головні визначні пам'ятки міста. Що треба знати про цю розвагу у Львові, розповідає 24 Канал з посиланням на Львів.

Читайте також Казкове містечко хоббітів в Карпатах: все про візит до унікального Гедзьо Парку

Як це працює?

Де: площа Ринок 1 біля Центру туристичної інформації

Ціна квитків: дорослий – 200 гривень, дитячий (до 13 років безплатно) – 100 гривень

Від вас вимагається лише підійти до зупинки та сісти в найближчий поїзд, які ходять щогодини, а в розпал сезону – і частіше. Атракціон Чудо Поїзд працює з 11:00 до 18:00. Поїздка триває приблизно годину.

Маршрут починається прямо на Площі Ринок. Протягом екскурсії поїзд проїжджає 10 кілометрів і всі основні визначні пам'ятки центральної частини міста: львівську Ратушу, Порохову вежу, Старий ринок, церкву святого Миколая (найстарішу церкву в місті), Оперний театр, Будинок вчених, Університет, Головну пошту, палац Потоцьких, легендарну аптеку Міколяша, пам'ятник Міцкевичу, готель Жорж, пам'ятник королю Данилу, Латинський собор і знову повертається на Площу Ринок.



Екскурсія Чудо Поїздом у Львові / Фото chudotour

Вас не супроводжує екскурсовод, але вся програма повністю записана – так що точно нічого не пропустите.

Екскурсія ведеться українською мовою, але, якщо вам потрібна інша – не проблема. Зверніться до провідника – і він допоможе розібратися з вибором доріжки й підключенням навушників.

Де у Львові знайти Статую Свободи?