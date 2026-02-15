Але чому її так назвали? Звідки взявся там піп, і про якого Івана може мовитися? З посиланням на gorgany.com розповідаємо про це докладніше.

Піп Іван "попіває" чи скидається на священника?

Гора Піп Іван Чорногірський розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона славиться не лише своєю висотою (2028 метрів – це третій показник у нашій частині Карпат), як вказує discover.ua, а й легендарною назвою, походження якої досі викликає суперечки. Є кілька цікавих міркувань щодо цього.

Версія перша – скеля скидається на священника. За місцевими переказами, свою назву гора дістала від скелі на вершині, яка нібито нагадувала священника. Мовляв, кам'яна брила мала форму попа у рясі. Та халепа в тім, що нині цієї скелі вже не існує, тож перевірити версію у жоден спосіб не вдасться.

Інша версія, також про попа, звучить так: у ніч на Івана Купала багато вірян збиралися на вершині для нічної молитви, але знайти правильний шлях було непросто. На щастя, поруч жив піп з іменем Іван, який вказував людям дорогу. На його честь, мовляв, і прозвали гору.

Версія третя – найоригінальніша, бо вона про вітер, що "попіває", тобто наспівує, на горі. Мовляв, гуцули називають гору Попіван, бо гарний сонячний день, коли вітер бігає поміж скелями, вершина ніби співає. Згодом же місцева форма трансформувалася у звичну нині Піп Іван.

Зауважимо, що Піп Іван Чорногірський також називають просто Чорною Горою. А на її вершині розташована легендарна обсерваторія "Білий Слон", побудована поляками у 1930-х роках. Тут дійсно часто дує сильний вітер, блукають тумани, і температура не лагідна – мороз до 25. Маршрут на Піп Іван із Дземброні потребує 8 – 10 годин.

