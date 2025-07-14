Вершиною, з якою відкривається одна з найкрасивіших панорам на Карпати, сміливо можна назвати гору Ротило, пише 24 Канал. Гора розташована у північній частині Верховинського району Івано-Франківської області, на північний захід від селища Верховина. Це найвища вершина Покутсько-Буковинських Карпат.

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З якої гори можна побачити найкрасивішу панораму на Карпати?

Маршрут на гору Ротило, висота якої 1483 метри, вважається одноденним, однак похід можна розтягнути на 2 – 3 дні, якщо йти із села Татарів. Одноденний підйом на Ротило розпочинається із села Волова, а маршрут маркований синім кольором.

Підйом на гору Рутило затяжний і крутий, але після цього рівна стежка веде на полонину Германівку. Влітку на полонині біля колиби бувають пастухи й можна купити сиру.



Панорама з гори Ротило / Фото Михайло Майхрич

Далі стежка стає схожа на річище пересохлої ріки й круто підіймається вверх. Слідуючи нею, ви дістанетесь до вершини, з якої відкриваються чудові краєвиди. Особливо красивий тут захід сонця.

Сама вершина Ротило – це нагромадження валунів, тому місця на ній мало.

Загальна довжина маршрут складає 18 кілометрів, але затяжні і круті підйоми потребують фізичної підготовки. Підійнятися на Ротило можна приблизно за 3,5 години.

Гора Ротило на карті

Гора Ротило малопопулярна серед туристів, що забезпечує тишу та відчуття єднання з природою. Її схили вкриті смерековими лісами, мохами та кам'янистими розсипами, що додає первозданної краси.