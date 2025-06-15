Влітку Карпати пропонують різноманітний відпочинок: від легких походів на вершини до лінивого відпочинку у спа. Про те, куди можна піти в Карпатах літом, розповідає 24 Канал.

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Колочава

Село Колочава в Закарпатській області – це ідеальне місце для спокійного літнього відпочинку. Тут можна як насолодитися природою, так і дізнатися про гуцульську культуру та відвідати унікальні музеї.

Колочава оточена горами, лісами та чистими річками, що забезпечує неймовірні краєвиди. На відміну від Буковелю та Яремче, у Колочаві менше туристів, але інфраструктура не гірша.



Колочава / Фото Юрій Крилівець

Для любителів активного відпочинку також знайдеться, чим зайнятися. З Колочави розпочинається маршрут на гору Стримба (1719 метрів).

Також від села всього за 30 кілометрів розташовується озеро Синевир, а по дорозі можна побачити водоспад Шипіт. У самій Колочаві є можливість для лінивого відпочинку. Чимало садиб пропонують чани на дровах або сауни.

Східниця

Селище Східниця у Львівській області залишається популярним місцем серед українських туристів. Воно розташоване в мальовничій долині Карпат біля підніжжя гір.

Східниця відома завдяки своїм мінеральним джерелам та підходить для оздоровчого, спокійного та активного відпочинку влітку. У селищі є санаторії та спа-центри на будь-який бюджет. Східниця менш багатолюдна, що дозволяє відпочити від міського шуму.



Східниця / Фото Карпатіум

Зі Східниці є легкий маршрут на гору Цюхів, з вершини якої відкриваються панорами Карпат. Поруч із селищем є відома фортеця "Тустань", а також невеликий водоспад Лазний.

Дземброня

Дземброня – це найвисокогірніше село України, що розташоване в Івано-Франківської області. На відміну від Колочави, Східниці та інших туристичних маршрутів, селище пропонує ізольований відпочинок від людей та єднання з природою.

Дземброня це ідеальне місце для усамітнення і знайомства з гуцульською культурою. Влітку саме із Дземброні розпочинається маршрут на неймовірний Чорногірський хребет, зокрема гору Піп Іван.



Дземброня / Фото Рижков Олександр

Село зберегло свою самобутність завдяки віддаленості від цивілізації. Однак інфраструктура в цьому місці не настільки розвинена.

Однією з перлин Карпат є Дзембронські водоспади. Це каскад із 15 – 20 водоспадів, які розташовані поблизу Дземброні. Вони беруть початок з гірського потічка Мунчель, який тече по південно-східній частині Чорногори.

На схилах гори Смотрич спадають Дзембронські водоспади, висота яких сягає 100 метрів. Висота найвищого каскаду складає 10 метрів.