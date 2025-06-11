Уже зовсім скоро у Карпатах настане пік цвітіння рододендрона східнокарпатського, який у народі називають "червона рута", пише 24 Канал. Червона рута вкриває своїм цвітом Карпати з кінця травня і до початку липня. Але період цвітіння рододендрона всього 3 тижні.

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На яких маршрутах шукати у Карпатах червону руту

Червона рута, яка починає цвісти у Карпатах після крокусів, росте лише у високогір'ї. Тому потрібно піднятися на висоту понад півтори тисячі метрів, щоб побачити диво-квітку.

В Україні червона рута поширена на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.



Червона рута в Карпатах / Фото Facebook.com/Mykola Stasy

Рододендрон характерний для Ґорґанів та Свидовця (у масиві Близниці). Але найбільші площі карпатського рододендрона можна спостерігати на гірських масивах Чорногори та Мармароша.

Це Карпатський національний природний парк та Карпатський біосферний заповідник.

На яких маршрутах можна знайти червону руту

"Чорногірськими пралісами на Говерлу" (початок у селі Луги, КПП "Білий");

на Говерлу через Козьмещик (початок у селі Лазещина);

"Полонинами Говерли і Петроса" (початок КПП ,"Усть-Рогнеска", через полонину Рогнеска);

на Петрос (можна розпочати похід в селі Лазещина або у присілку села Ясіня Кевелеві);

на Близниці (початок КПП "Кевелів" або КПП "Свидовець" або КПП "Кісва" через полонину Флантус) та до озера Бребенескул (початок у селі Луги, КПП "Білий").



Рододендрон / Фото Facebook.com/Lesya Cherniatovich

Варто зазначити, що рододендрон не можна зривати, оскільки він занесений до Червоної книги. Також цю рослину легко помітити, оскільки вона виростає заввишки 10 – 40 сантиметрів.