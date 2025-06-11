Це озеро Синевир, що розташоване на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря. Саме його місцеві називають жителі називають "морським оком Карпат", розповідає 24 Канал.

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Озеро Синевир – морське око Карпат

Краєвиди довкола Синевиру варті того, аби ними не раз помилувався кожен мандрівник. Стрімкі схили, вкриті ялинами, спадають прямо до водної поверхні. А озеро з чистою блакитною водою постає центром лісової галявини.

Усередині водойми видно маленький острівець, що нагадує зіницю ока. Звідси й народна назва – морське око Карпат.



Чарівна природа довкола озера / Фото з Вікіпедії

Про виникнення озера існує цікава, але, щоправда, трагічна легенда. Колись ця територія належала графу, який мав юну блакитнооку дочку Синь. Місцеві жителі випасали там стада тварин, рубали ліси, косили траву. Якось граф вирішив перевірити роботу лісорубів, а Синь напросилася піти з батьком.

Дівчина гуляла лісом, збираючи квіти, поки не почула чарівну пісню сопілки. Звук інструмента привів її на галявину до такого ж юного, як вона, пастуха Вира. Дівчина просила зіграти ще, бо не могла наслухатися, а коли настав час іти, – пообіцяла ще повернутися.

Це були часті таємні зустрічі, про які батько Синь якось дізнався. Граф заборонив доньці ходити до хлопця, але це її не зупинило. Батько не витримав і наказав слугам вбити Вира.



За легендою, вода – кольору очей Сині / Фото "Карпатіум"

Якось пастух чекав на свою кохану, але вона не прийшла. Натомість прибули графські слуги й зіштовхнули на нього з гори величезний камінь. Коли Синь потім побачила місце загибелі, то не витримала й гірко заплакала. Дівчина вилила стільки сліз, що вони затопили галявину, і сама зникла в блакитних водах.

Озеро Синевир на карті:

Люди назвали озеро Синьвир, яке потім призвичаїлося як Синевир. Його вода – кольору очей Сині, а острівець посередині – місце загибелі Вира.