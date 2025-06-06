Озеро розташоване на околиці села Солотвино, від найменування якого походить назва відомої групи озер – Солотвинських. Якраз найбільше озеро з цієї групи відоме своїми цілющими грязями, розповідає 24 Канал.

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Яке озеро на Закарпатті має цілющі грязі

Це озеро Кунігунда, яке називають аналогом Метрового моря в Україні. Воно антропогенного походження й утворилося у 1902 році внаслідок просідання щойно відкритої соляної копальні. Вирва наповнилася водою і утворилося озеро, яке назвали так, як соляну копальню – Кунігунда.

Глибина озера коливається від 1 до 8 метрів. Протягом року температура води не опускається нижче ніж до +17 градусів, а влітку тримається на рівні 24 – 28 градусів.



Купання на озері Кунігунда / Фото "Конкурента"

Дно і береги озера вкриті лікувальними грязями чорного кольору, що за своїм складом і властивостями не поступаються грязям Мертвого моря. Вони дають позитивний ефект при лікуванні серцево-судинної системи, захворювання кісток, нервової системи, урологічних захворюваннях і при порушеннях легеневої системи.

На березі озера розташовані різні бази відпочинку та санаторії. З лікувальною метою сюди з'їжджаються люди з усієї України.

Озеро Кунігунда: карта

На жаль, стан Кунігунди постійно погіршується. За останні 15 років там тричі стався обвал ґрунту. За підрахунками вчених, для відновлення озера станом на 2020 рік потрібно було 8 мільйонів тонн ґрунту та породи.