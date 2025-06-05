Шацькі озера розташовані в межах національного природного парку, тобто їхня природа є під охороною. Найбільше озеро – Світязь, якому присвоєно один із географічних рекордів України. Щоправда, він пов'язаний не з площею. 24 Канал розповідає найцікавіші факти про Шацькі озера, які можуть стати для вас несподіванкою.

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7 цікавих фактів про Шацькі озера



Захід сонця на Шацьких озерах / Фото "ТамТур"

Найглибше озеро України

Озеро Світязь є найглибшим прісноводним озером в Україні – 58,4 метра. Також це друга за розміром прісноводна водойма в Україні після озера Яплуг.

"Блакитні очі Волині"

За словами біологів, вода в Шацьких озерах чистіша, ніж в деяких міських водопроводах країни. Саме тому Шацькі озера поетично називають "Блакитними очима Волині".

Озеро Люцимер – місце археологічних знахідок

На березі озера Люцимер проводив розкопки відомий український археолог Олександр Цинкаловський. Там він виявив римські динарії, що свідчать про заселеність цієї території ще в перших століттях нашої ери.

Світязь і його антисептичні властивості

Під час Першої та Другої світових війн воду з озера Світязь використовували поранені солдати як антисептик. З'ясувалося, що вона багата на іони срібла та гліцерин.

Острів на озері Світязь

В озері Світязь є невеликий острів площею близько 7 гектарів. Він залишається пусткою багато, слугуючи місцем гніздування для птахів.

Домівка для унікальних видів риб

У Шацьких озерах мешкає європейський вугор. Це рідкісний вид риби, що занесений до Червоної книги України. Також відомо, що в січні 1988 року рибалки виловили в озері Велике Чорне сома вагою 68 кілограмів і довжиною 2 метри. Це стало місцевим рекордом.

Транзитна зупинка для пеліканів

Шацькі озера є проміжною зупинкою для багатьох перелітних птахів, зокрема для пеліканів. Тому ця місцевість дуже важлива для птахознавців – орнітологів.