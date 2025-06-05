Водоспад Скакало – справжня перлина неподалік Мукачева, яка досі залишається маловідомою широкому загалу. Більше про це розповідає 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @olkafine.

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Що відомо про водоспад Скакало

Цей водоспад захований серед лісів, тому має особливу, дику красу. Скакало – це не один водоспад, а каскад потоків на гірському струмку, який спадає з висоти понад 4 метри, утворюючи декілька ефектних уступів. У сезон дощів він особливо потужний і гучний, що й дало йому таку назву – ніби "стрибає" схилом.

Як виглядає маловідомий водоспад: дивіться відео

Як дістатися до водоспаду

Щоб дістатися до водоспаду, найзручніше їхати з Мукачева в напрямку села Чинадієво. Звідти до самого Скакала можна дійти пішки – шлях пролягає через красивий буковий ліс, де взимку панує тиша, а влітку – свіжа прохолода. Уся прогулянка займає приблизно 20 – 30 хвилин і не вимагає спеціальної фізичної підготовки.

Водоспад Скакало – ідеальне місце для тих, хто шукає спокою, красиву локацію для фото або просто хоче втекти від міського шуму. Це ще один доказ, що усього за кілька кілометрів від цивілізації можна знайти справжнє природне диво.

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