Щоправда, відпочивати в популярних селах і селищах досить дорого. Якщо плануєте бюджетну відпустку, варто звернути увагу на локації, що менш популярні, а відтак і дешевші. 24 Канал розповідає про чотири бюджетні місця в Карпатах.

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Драгобрат

Досить відомий гірськолижний курорт України. Сюди їдуть надихатися хвойним лісом та помилуватися неймовірним краєвидом на вершини гір. З Драгобрату добре видно найвищі гірські масиви Карпат – Чорногора, Горгани, а також гори Говерлу, Петрос, Синяк.

Ціни поблизу Драгобрату дуже бюджетні. Вартість номера в готелі чи апартаментів починаються від 500 гривень.

Микуличин

Курортне село в Яремчанському районі Івано-Франківській області, що розташоване в долині річки Прут. Для туристів тут пропонують походи в гори, екскурсії до Женецького водоспаду, джипінг, рафтинг тощо.

У селі є готелі, бази відпочинку та гостьові будиночки, що пропонують місцеві мешканці. Ціни стартують також приблизно від 500 за добу.

Ворохта

Сюди їдуть підкорювачі Говерли. Майже з усіх сторін селище оточене горами та лісами. А ще на території Ворохти є старовинні храми, зокрема пам'ятка гуцульської дерев'яної архітектури XVII століття – церква Різдва Богородиці.

Житло у Ворохті справді доступне. Наприклад, на OLX пропонують в оренду садибу на 8 осіб за 3000 гривень на добу. А на Booking.com можна забронювати двомісні апартаменти від 300 гривень за добу.



Вигляд на Ворохту / Фото з Вікіпедії

Верховина

Це селище є осередком гуцульської культури, тому там є багато музеїв, зокрема краєзнавчий, місцевого побуту та національного одягу.

Що стосується цін на проживання, то двомісний номер коштує від 600 гривень. Орендувати котедж чи будиночок – від 1700 гривень на OLX.