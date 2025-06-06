На вихідних погода у Львові та біля міста обіцяє бути спекотною. Куди варто поїхати біля Львова на вихідні – розповідає 24 Канал.

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Озеро Задорожнє

Озеро Задорожнє – це одне з найбільш популярних місць відпочинку біля Львова. Уже в суботу, 7 червня, Baykal Resort, де розташовується озеро, відкриває літній сезон.

На території Baykal Resort комфортно відпочивати як з родиною, так і в компанії друзів. Відпочивальників чекає білосніжний пісок на пляжі та чисте озеро. Також поряд з озером є місця для активного відпочинку, зокрема волейбольний майданчик.



Озеро Задорожнє / Фото Baykal Resort

Озеро Задорожнє розташоване приблизно за 40 кілометрів від Львова – у селі Гонятичі Миколаївського району. Добратися можна на власному автомобілі або електричкою. Вхід на територію Baykal Resort платний.

Зоопарк Лімпопо

У Львівської області в селищі Меденичі розташований один з найбільших зоопарків заходу України – Лімпопо. Серед фауни у зоопарку представлені тварини із різних континентів світу.



Зоопарк Лімпопо / Фото ЛМР

Серед екзотичних тварин, які варті уваги, – ягуар, уссурійський тигр, рись, полярний вовк, чорна пантера, лама альпака, папуги, пелікани та багато інших.

Вартість квитків:

дорослий – 250 гривень,

дитячий – 200 гривень (діти від 5 до 14 років).

Також вхід у зоопарк безкоштовний для низки категорій, серед яких учасники бойових дій.

Палац Фредрів-Шептицьких

У селі Вишня Львівської області розташовується палац Фредрів-Шептицьких, який туристи часто оминають увагою. У цьому маєтку певний час проживав відомий польський комедіограф Александер Фредро (дід митрополита Андрея Шептицького).



Палац Фредрів-Шептицьких / Фото MSha

Палаб у стилі англійського бароко був побудований майже 200 років тому та вражає своєю архітектурою та величчю. Навколо палацу розкішний, чарівний парк з озером. Місце чудово підходить для повільних прогулянок.

Локація вражає наявністю великої кількості лип, кіркових дерев та тюльпанів.