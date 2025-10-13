Легендарна статуя розташувалася над фасадом одного з найвідоміших історичних будинків міста Львів. Звідки вона там взялася і що символізує, розповідає 24 Канал з посиланням на Главред.

Де шукати українську Статую Свободи?

Український аналог Статуї Свободи був встановлений у Львові на даху колишньої Галицької ощадної каси, де зараз Музей етнографії, що на проспекті Свободи, 15.

Ця фігура, що зображує сидячу жінку зі смолоскипом у руках, залишається прихованою перлиною, яку бачать лише ті, хто підведе очі вгору.



Львівська Статуя Свободи / Фото inlviv.in.ua

Що символізує львівська Статуя Свободи?

Скульптура, відома як "Ощадливість", здобула визнання серед місцевих жителів як "Статуя Свободи" завдяки своїй характерній короні та смолоскипу.

За словами місцевого гіда Дар'ї, скульптура є частиною тріо, яке включає алегоричні зображення "Промисловості" та "Сільського господарства". Це символ економічної незалежності та процвітання Галичини під час її перебування у складі Австро-Угорщини.

Статуя, споруджена між 1891 та 1893 роками італійським архітектором Леонардом Марконі, який також був професором Львівської політехніки.

Центральна фігура "Ощадливості" розміщена на куполі в оточенні двох чоловічих фігур, що символізують сільське господарство та міські ремесла.



"Ощадливість" розміщена на куполі в оточенні двох чоловічих фігур / Фото dovkola.media

Чим українська Статуя Свободи схожа з американською?

Львівська Статуя Свободи на чотири роки молодша за свою колегу в США. Візуально обидві статуї мають разючу схожість.

Навколо походження американської статуї точилися суперечки, а її творця, Фредеріка Огюста Бартольді, колись звинувачували в тому, що він запозичив концепцію в італійського художника Джованні Баттіста Марконі. Однак, подальші розслідування спростували ці звинувачення.

Крім того, існують твердження, що Марконі черпав натхнення в дизайні Бартольді й нібито навіть заплатив йому компенсацію за право створити подібну статую. Проте ці твердження залишаються лише припущеннями.



Статуя Свободи у Львові / Фото Pinterest

