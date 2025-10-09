Музей ретро-автомобілів VIK Cars відкрився у Львові 8 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на його соцмережі. Через повномасштабну війну колекцію були змушені перевезти у Львів.

Що відомо про новий музей у Львові?

Колекція унікальних автомобілів належить співзасновнику корпорації "АТБ" Віктору Карачуну. Вона налічує понад 30 автомобілів, які не мають аналогів в Україні, а деякі представлені лише в кількох примірниках у музеях і приватних колекціях світу.

Колекція займає понад 1300 метрів квадратних і вражає масштабом та атмосферою. Серед перлин колекції: Packard Single Eight 1925 року, а також Ford Galaxie Skyliner 1959 року з унікальним механізмом автоматичного складання жорсткого даху в багажник.



У Львові відкрився музей ретро-автомобілів / Фото VIK Cars

На гостей музею, окрім унікальної колекції ретро-автівок, чекають екскурсія з гідом, яка входить у вартість квитка, а також цікаві ігрові зони для дітей і дорослих.

Де розташовується музей і коли працює?

Новий музей розташовується у селі Сокільники, вулиця Стрийська, 32 (поруч із ТРЦ King Cross Leopolis).

Музей працює із середи до п'ятниці (11:00 – 19:00), а також у суботу й неділю з 11:00 до 20:00. Екскурсії відбуваються кожні півтори години.

Дорослий квиток, який можна придбати на сайті музею, коштує 500 гривень. Дитячий і студентський квитки коштують 350 гривень, а пільговий – 250.

