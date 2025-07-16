Львів приховує чимало таємниць, і навіть не всі місцеві знають про деякі секретні локації. Одним з таких місць є ставки біля УКУ, куди можна прийти на пікнік, пише 24 Канал.

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Де у Львові розташовуються ставки для відпочинку?

На території УКУ біля вулиці Хортицька розташовуються два ставки, куди можна прийти відпочити. Водойми є природними, не створеними людьми та мають рекреаційне призначення.

Ставки на карті

Далеко не всі знають про цю локацію, оскільки її складно помітити з дороги. Найчастіше сюди приходять відпочивати місцеві, які проживають на Сихові.

Біля водойм є лавки, на яких можна присісти та відпочити, невеликі металеві пірси та багато качок, яких відвідувачі часто підгодовують.

Водойми щосезону чистять від зайвої рослинності, а також зарибнюють, аби у воді було життя і качки мали чим харчуватись.



Ставки УКУ / Фото Андрій Багрій

Щокварталу воду в ставках беруть на аналіз і вона безпечна для купання. Однак купатися у ставках заборонено, щоб не нашкодити водоймі.

Охочі втамувати спрагу під час літньої спеки можуть поїхати на озера за Львів. Поблизу міста Лева розташовуються відразу кілька локацій з відмінною інфраструктурою для відпочинку.