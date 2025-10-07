У селі Старий Солотвин на Житомирщині посеред річки Коднянка розташовується милий дерев'яний "Будинок рибалки". Він розміщений на невеликому рукотворному острові, пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про "Будинок рибалки" на Житомирщині?

Місцеві називають локацію, куди приїжджають туристи з усієї України, "Островом кохання". Сюди приїжджають фотографуються молодята, а кінематографісти знімають кінострічки.

Як свідчить стаття на Вікіпедії, село Старий Солотвин було засноване ще в 16 столітті. Острів, який було створено у 1970 році, прославився не так давно завдяки невеликому дерев'яному будиночку, що розташований на його березі.



"Будинок рибалки" серед річки на Житомирщині / Фото Луїза Аляб'єва

"Будинок рибалки" побудували протягом 1984 – 1985 років. Він став місцем зйомки частини кадрів для художнього серіалу "Мольфар".

Маленький рибальський будинок оточений водою і березами, а дістатися до нього можна по дерев'яному пішохідному мосту, що веде з берега.

Завдяки своїй мальовничості та таємничості місце виглядає не тільки колоритно, але й казково. У самому "Будинку рибалки" облаштували експозицію зі старовинними речами.

Де на карті розташовується "Будинок рибалки" на Житомирщині

До повномасштабного вторгнення у будиночку та на острові влаштовували свята: Івана Купала, виступи театральних гуртків, дитячі заходи.

"Будиночок рибалки" приймає відвідувачів щодня, окрім понеділка і вівторка, з 10:00 до 17:00 із перервою на обід з 13:00 по 14:00. Відвідування музею безкоштовне.

Як дістатись до будиночка?

Село Старий Солотвин розташовується у Бердичівському районі Житомирської області. Відстань від Києва до Старого Солотвина – приблизно 180 кілометрів.

Є декілька різновидів маршруту до Старого Солотвина. Автомобілем – дістатись до Житомира та звернути на Бердичів.

Електричкою – до селища Рея, а потім година пішки до Старого Солотвина. Автобусом – з житомирського автовокзалу.

