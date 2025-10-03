Власне, родина цукрових магнатів Терещенків викупила цю споруду, як і багато інших в Україні. 24 Канал із посиланням на zhytomyr-online.com розповість про неї докладніше.
Де на Житомирщині ховається палац цукрових магнатів Терещенків?
Цю величну будівлю у селищі Червоне на Житомирщині побудував у неоготичному стилі у 1850-х роках польський магнат Адольф Ґрохольський. Але пізніше палац перейшов у власність відомої цукрової династії Терещенків.
Вдова магната продала його та виїхала до західнішої Європи. Терещенки ж якраз розбудовували свою мережу цукрових заводів та мали вдосталь грошей для вкладень у величну нерухомість.
Палац має помітний колорит навіть зараз, у наші дні, до яких зберігся переважно у занедбаному стані. А колись він був розкішний та архітектурно вишуканий.
Садиба займала 58 гектарів та славилася також красивим парком із липами, кедрами та озерцями. Окрасою палацу є триповерхова будівля з вежею і балконом, а також родинний герб Терещенків із надписом "Прагнення до суспільної користі".
На жаль, багато з декоративних елементів палацу втрачені, як зазнає портал zhitomir.info, та багато чого намагаються врятувати. При цьому місце залишається привабливим для туристів і фотолюбителів, які цінують атмосферність старовини.
Зверніть увагу: відвідувачам варто побачити не тільки територію палацу, а й завод поруч. Там є музей, що дає змогу дізнатися більше про історію родини Терещенків та розвиток цукроваріння.
Які ще цікаві туристичні магніти Житомирщини варто побачити?
Радомишльський замок. Це унікальний культурно-історичний комплекс зі збереженими елементами XVIII століття. Він вдало поєднує архітектуру й сучасне мистецтво – тут проводять фестивалі та музичні концерти, це популярне місце для відпочинку і фотосесій.
Палац Ганських у Верхівні. Це саме те місце, де знаменитий письменник Оноре де Бальзак мешкав із коханою Евеліною Ганською. Сьогодні палац – частина агротехнічного коледжу, але там є музей Бальзака та екскурсії.
Коростишівський гранітний кар'єр. Це природна пам’ятка, розташована серед величезних гранітних скель та відома прозорою водою. Туристи приїжджають сюди не тільки по красу природи, а й по можливість зайнятися дайвінгом.