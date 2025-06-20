Куди піти у Житомирі

Досвідчений український мандрівник Вадим Грінько розповів, що з Києва до Житомира їхати всього півтори години. То ж це ідеальний варіант для короткої поїздки на один день. Про це повідомляє 24 Канал.

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У Житомирі є красиві парки, набережна, затишні ресторанчики і унікальні церкви. Сюди точно варто відправитися хоча б на день, щоб побачити щось нове.

Грінько радиться прогулятися центральною вулицею – Михайлівською. Вона пішохідна і на ній здебільшого розташовані заклади і маленькі магазини. Найстаріша будівля міста – кафедральний костел святої Софії. Однак туристу більше сподобалася неоготична архітектура лютеранської кірхи, оскільки він зовсім не очікував побачити таку красиву споруду. Радянська влада використовувала кірху як приміщення для спортзалу.

З Шудуарівського парку варто пройтися до підвісного мосту через річку Тетерів.

Там гарні краєвиди, а скелясті береги мені чимось нагадали Бакоту та Буцький каньйон. Також є кілька гарних альтанок, але усі вони обписані й це дуже псує враження,

– розповів Грінько.

Дивіться відео про мандрівку у Житомир:

Ще дві обов'язкові для відвідин локації у Житомирі – це водонапірна вежа, де проводять різноманітні виставки, та мальовнича скеля Голова Чацького.

До речі, раніше ми писали про 3 небанальні місця, куди варто поїхати на відпочинок в Україні. Серед них – Житомирська область, яка багата на інстаграмні місця. До того ж тут розташований славнозвісний Дружбівський кар'єр з бірюзовою водою.