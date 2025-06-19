Верховину неофіційно називають "гуцульською столицею України". Там налічується до 30 музеїв з традиційним одягом, предметами побуту та музичними інструментами, розповідає 24 Канал.
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Що відомо про назву селища
Перша писемна згадка про селище датується ще 1400-ми роками, однак тоді і до 1960-х років воно мало назву Жаб'є. Походження такого цікавого найменування має три версії:
- через першого поселенця, на прізвище Жабка;
- від болотистої місцевості біля річки Чорний Черемош, де весною водилось багато жаб;
- від прадавнього гуцульського божества вогню, що аналогічне литовському – Габіє.
Далі селище вже назвали Верховиною. Таке найменування запропонували через безліч гірських верхів, якими оточене селище.
Гірські поселення у Верховині / Фото "Карпатіум"
Цікаві місця, які варто відвідати
Звісно, що приїхавши у Верховину обов'язково слід організувати похід музеями, серед яких:
- Регіональний історико-краєзнавчий музей Гуцульщини;
- Музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів Романа Кумлика;
- Музей гуцульської магії;
- Хата-музей кінофільму "Анничка";
- Хата-музей кінофільму "Тіні забутих предків";
- Музей Вишиванки.
Музей Романа Кумлика / Фото "Вікіпедія"
Серед релігійних споруд, які варто побачити, називають церкву Святої Анни, церкву Успіння Пресвятої Богородиці та церкву Юрія Побідоносця.
Куди піти у Верховині
Для спокійного відпочинку у Верховині можна відвідати форельне господарство "Форельхіл". Тут розводять, як і загалом у Карпатах, "королеву гірських водойм". Адже для форелі найсприятливішою для життя та розмноження є чиста гірська річка з кам'янистим дном.
"Форельхіл" / Фото Verkhovyna.life
Для того, щоб помилуватися найкращими краєвидами у Ворохті, варто відвідати оглядову вежу на горі Швейковій. Звідси можна побачити ціле селище, річку Чорний Черемош, Криворівню та Чорногірський хребет.
У Верховині пропонують чимало видів активного відпочинку, зокрема, сплав на байдарках, рафтах і каяках, а також скелелазіння.