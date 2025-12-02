Цікава для вас локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Львівську міську раду.

Коли та де у Львові з'явиться чарівний Парк ліхтарів?

Вже з 5 грудня 2025 року Парк культури у Львові перетвориться на яскраву новорічну локацію: тут запрацює Парк ліхтарів, створений із натурального шовку, LED-елементів та понад 50 000 маленьких вогників. На гостей чекатимуть феї, ельфи, дракони та інші казкові персонажі, виготовлені вручну.



Парк Ліхтарів у Львові / фото Parklihtariv

Серед інсталяцій: композиція з двома левами, що охороняють величезну світлову книгу, а також велетенські фігури заввишки до 7 метрів, які занурюють відвідувачів у атмосферу свята.

Організатор Денис Погорєлко зазначає, що проєкт створений для того, щоб дати людям можливість відчути себе героєм казки та на мить забути про повсякденні турботи. Особливо, зазначає він, захід орієнтований на дітей, щоб подарувати їм щирі емоції та магію.

Парк Ліхтарів, одна із локацій / інстаграм park_lihtariv

Також понад 30 тематичних світлових зон розмістять у різних куточках парку. Серед них: "Ліс казкових фей", "Тунель закоханих", "Золотий дракон" та багато інших. А у п'ятницю, вихідні та святкові дні тут проводитимуть вечірні світлові шоу.

Варто додатково слідкувати за новинами на офіційній сторінці в інстаграмі, адже можуть бути певні зміни, або важливі анонси подій.

Яка адреса, графік роботи та вартість квитків?

Парк ліхтарів буде відкритий щодня з 5 грудня по 25 січня з 16:00 до 22:00 у Парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького.

Дитячий квиток (3 – 12 років): 250 гривень у будні дні;

200 гривень у вихідні, п'ятницю та святкові дні;

Дорослий квиток: 250 гривень у будні дні;

350 гривень у вихідні, п'ятницю та святкові дні;

Діти до 3 років відвідують безкоштовно. Точну адресу розташування дивіться нижче на картах:

Де святкувати Новий рік 2026?