А розташована вона у Сколівських Бескидах на Львівщині. І 24 Канал із посиланням на spadok.org.ua розповість про неї докладніше.

Чому всі шукають у Сколівських Бескидах недобудовану дамбу високогірної ГЕС?

Недобудовану дамбу та ГЕС періоду радянської окупації на Львівщині можна побачити у Сколівських Бескидах на березі річки Стрий. Це поблизу сіл Довге Гірське, Сопіт, і неподалік Східниці.

Тут у 1980‑х роках планували створити велике водосховище, піднявши рівень води приблизно на 60 метрів і накопичивши там до 200 мільйонів кубічних метрів для енергетичних потреб та водопостачання Львова. Але нібито через зсуви та тріщини в гірському схилі будівництво зупинили.​

Через бездумні підривні роботи у кінці 1980‑х по схилу пішли тріщини, виникла загроза катастрофічної повені у районі Стрия, тож проєкт зупинили. А після розпаду СРСР і закрили.

Як зазначає "То є Львів", "Карпатське море" своїми руїнами нагадує Чорнобильську зону відчуження. Тут красива та чиста природа, та все ж сюди не часто приїздять туристи – бо добратися можна тільки власним транспортом, а до найближчої цивілізації, як-от магазин, 5 кілометрів.

Що сьогодні туристи можуть там побачити? Масивну недобудовану бетонну греблю, залишки напірних споруд, тунелі та штучні стави, які мали стати частиною високогірної ГЕС.

Їхати до об'єкта найчастіше радять через Сколе та Східницю. Трапляються описи піших та позашляхових маршрутів від Довгого Гірського й Сопота вздовж Стрия. Хай там як, доступ все ще непростий, а ідеї перетворити греблю на локацію для екстремального відпочинку наразі залишилися тільки ідеями.

