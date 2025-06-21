Це озеро є відомим туристичним об'єктом разом із Кам'янецьким водоспадом. Довкола нього росте смереково-ялицевий ліс, а ще трапляються невеликі скелі, тому природа там неймовірна, розповідає 24 Канал.

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Чим особливе озеро Журавлине

На березі Журавлиного є дерев'яний місток, щоб мандрівники могли помилуватися водоймою. З цього місця стає добре видно, що озеро неправильної форми, його води чисті, але водночас темні, як ніч.

У центрі озера є острівець, що, на перший погляд, здається надійним, але це омана. Якщо добре придивитись, то можна побачити, як він рухається. Цей острівець утворили коріння дерев, гілки й трава, тому на нього краще не ступати.



Журавлине озеро / Фото "Карпатіум"

Цікаво, що глибину Журавлиного озера досі не встановили. Подейкують, що це через скупчення гілок та дерев, які заполонили низ водойми. Довжина озера – близько 50 метрів.

На берегах ростуть цінні та рідкісні рослини: журавлина болотна, пухівка піхвова, осока багнова, росичка круглолиста тощо.

Журавлине і Мертве – чому такі назви

Назва озера точно пов'язана з тим фактом, що поруч росте журавлина. Однак також існує версія, що колись місцина була незаселена людьми, то біля водойми часто вили гнізда журавлі.

Інша назва озера – Мертве – пояснюється відсутністю в ньому чогось живого. Адже через велику насиченість сірководнем там відсутні живі організми. Згідно з народною версією – тут попрощалася із життям не одна людина.

Де розташоване Журавлине: карта

Як і коли утворилось Журавлине озеро – ніхто не знає. Усі ці факти надають йому таємничості чи навіть містичності.