Це озеро не просто гірське – воно найвисокогірніше в Україні. Водойма розташована на висоті 1081 метр над рівнем моря. А ще її поетично називають синім оком Карпат, розповідає 24 Канал.

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Яке озеро називають синім оком Карпат

Бребенескул – найвисокогірніше озеро в Україні та гідрологічна пам'ятка природи місцевого значення.

Саме воно має таку поетичну назву і через цікаву форму, що нагадує око, і через фантастичний синій колір води. Зрештою, розташування невеличкого озера насиченого відтінку серед темних гір справді пояснює цю асоціацію.



Озеро між двома вершинами / Фото "Карпатіум"

Ширина Бребенескула – 67 метрів, а довжина – 147 метрів. Це неглибока водойма з максимальним показником у 3,2 метри. В теплу пору рівень води може підійматися та опускатися залежно від кількості опадів.

Маршрут до озера Бребенескул

Озеро розташоване у межах Рахівського району Закарпатської області, в котловині між горою Бребенескул (2035 метрів) і Ґутин Томнатик (2016 метрів).

Найлегший маршрут до Бребенескула такий: місто Рахів – село Богдан – село Усть-Говерла – КПП "Тищора" – полонина Лемська. Ця частина дороги найлегша, адже подолати її можна транспортом. Займає вона приблизно дві години.

З полонини Лемської доведеться йти пішки приблизно 7 кілометрів. Це мінімум 1,5 години залежно від фізичної підготовки.

Озеро Бребенескул на карті:

Купатися в озері не можна, щоб не порушити природний баланс водойми. Так само природоохоронці просять не осідати близько до озера з багаттям і не влаштовувати там пікніки.