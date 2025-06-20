До Східниці їдуть не лише в лікувальних цілях, а й просто на відпочинок. Тут чисте повітря, карпатські ліси, гірські потоки, – словом, навколишнє середовище, яке сприяє душевному та фізичному відновленню. 24 Канал розповідає, куди туристам піти у Східниці, щоб справді насолодитися цим місцем.

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Цікаві місця у Східниці

Парк Святого Пантелеймона Цілителя



Парк святого Пантелеймона / Фото "Захід Курорт"

Майже в самому центрі Східниці розташований парк, що названий ім'ям християнського святого – Пантелеймона Цілителя. У парковій зоні ростуть каштани, магнолії та липи. Трохи далі в ялиновому лісі є стежки, що вони ведуть до джерел із залізною водою №15 та з гліцериновою водою №35.

У парку також можна побачити відтворені макети нафтових качалок, що нагадують про часи, коли нафтова промисловість в Україні тільки зароджувалася. Тут також зберігається перша нафтова свердловина 1897 року, дерев'яна бурова вишка, та вежа, датована 19 століттям.

Церква на Замковій горі у Східниці



Церква на Замоковій горі / Фото "Храми України"

Історія цього місця розпочалася ще на початку ХІ століття, коли в Східницю прибув болгарський ієромонах Димитр. Навпроти свого дому він власноруч збудував невелику дерев'яну церкву, де з часом хрестилися всі жителі селища.

У 13 столітті її знищили монголо-татари. Під час польської окупації на місці церкви збудували костел святої Агати, а поруч – замок. У 17 столітті замок і костел частково зруйнували, але згодом поляки знову відбудували їх.

Оглядова вежа на горі Цюхів Верх



Оглядова вежа / Фото УНІАН

У 2022 році у Східниці збудували 15-метрову оглядову вежу на горі Цюхів Верх. Звідти відкриваються краєвиди на сусідні Борислав і Трускавець, а також на неймовірну природу Карпат.

Мінеральні джерела Східниці

У Східницькому родовищі мінеральних вод налічується 38 джерел і 17 свердловин з різним хімічним складом. Тут є славнозвісна мінеральна вода "Нафтуся" чотирьох типів. Для відвідувачів наразі доступні води з 10 джерел і трьох свердловин.

Джерела на карті:

Фортеця Тустань



Руїни фортеці Тустань / Фото "Україна Інкогніта"

Неподалік від Східниці, у сусідньому селі Урич, розташований заповідник "Тустань", куди їдуть майже всі туристи. Його головною історичною пам'яткою є середньовічна наскельна фортеця-град Тустань, а точніше її руїни, що збереглися до наших днів.

Колись фортеця була волосним центром, а також митним пунктом на важливому соляному шляху, що вів з Дрогобича на Закарпаття та до Західної Європи.