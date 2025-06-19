Гірська місцевість села входить до Покутсько-Буковинських Карпат. Відстань до районного центру Косова – 12 кілометрів, а до залізничної станції в Коломиї – 30 кілометрів, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Столітній кліматичний курорт: що відомо про село Татарів на Івано-Франківщині

Куди піти в Шешорах

Сріблясті водоспади – візитівка села



Сріблясті водоспади в Шешорах / Фото "Карпатіум"

В межах села річка Пістинька перетинає потужну скельну товщу, утворюючи каскад водоспадів. Їх називають сріблястими, тому що на сонці краплі води наче переливаються сріблом. Серед Шешорських водоспадів найгучнішими є Великий Гук та Малий Гук. Особливо красивими вони бувають узимку в морозну пору, коли потоки води замерзають у різні чудернацькі форми.

Церква Святої Великомучениці Параскеви П'ятниці



Церква Параскеви / Фото "Вікіпедія"

Святиня розташована на лівому березі річки Пістинька. Вона датується 19 століттям і належить до архітектурних творінь гуцульської школи. Це офіційно визнана пам'ятка архітектури національного значення. У церкві досі відбуваються богослужіння – у 2020 році її навідував Митрополит Епіфаній.

Урочище Лебедин з однойменним озером



Озеро Лебедин / Фото "КосівАрт"

Заповідне урочище місцевого значення, що розташоване за 5 кілометрів від села Шешори. У центрі урочища є однойменне озеро близько 200 метрів завширшки та 100 метрів завдовжки. Цікаво, що точна глибина озера не відома досі. За різними припущеннями, вона становить близько 20 метрів. Озеро розташоване серед букового лісу. Місцями трапляються луки, де росте 17 видів рослин, занесених до Червоної книги України.

Печера Довбуша



Вхід до печери Довбуша / Фото Google Maps

Про цю печеру складено чимало легенд. У ній нібито переховувалися опришки під проводом легендарного Олекси Довбуша. Печера має форму прямокутного тунелю довжиною 27 метрів, а підводить до неї 12-метровий коридор.

Заповідне урочище Петричила

Ще одне заповідне урочище, розташоване на околицях села Шешори, яке також географічно відносять і до сусіднього села Прокурава. Кажуть, що там можна побачити не лише червонокнижні рослини, а й зустріти охоронювані види тварин.

Перлиною урочища є сірководневе джерело, до якого нібито йдуть за зціленням від хвороб суглобів. За легендами місцевих мешканців, іноді там можна побачити русалок. А таємничості місцині надає ще те, що її немає на Google-картах, як і "цілющого" озера.