Татарів можна назвати бюджетним туристичним місцем для відпочинку в Карпатах. Тут не такі високі ціни на проживання, як у Яремчі чи Поляниці, і напливу туристів менше, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Яке село в Карпатах називають "українськими Афінами" та з чим це пов'язано

Татарів був курортом ще за часів Австро-Угорщини

Перші згадки про село датуються ще 17 століттям, а вже у 18-му це було відоме місце для відпочинку, що приваблювало чимало туристів із великих міст навколо.

Час ішов, у Татарові будували більше котеджів, і от вже польський путівник початку 20 століття характеризує село як "кліматичний курорт". Він описаний як такий, що "має дуже мальовниче положення в лісистій гірській місцевості, багато вілл і будинків, а також санаторій доктора Жураковського".



Сучасні котеджі в Татарові / Фото Aves Travel

Чому Татарів назвали саме кліматичним курортом? Високогірне чисте повітря, природа букових та хвойних лісів, джерельна вода – все це сприяє покращенню самопочуття та здоров'я. Одна з особливостей Татарова – його довжина у 25 кілометрів вздовж річки Прут.

Село Татарів на карті:

Куди піти в Татарові та поблизу

У самому центрі села розташована пам'ятка архітектури – дерев'яна церква Святого Дмитрія Солунського. Вона датується 19 століттям і побудована в гуцульському стилі. У церкві досі тривають богослужіння, а використовує її громада української греко-католицької церкви.

Поруч із Татаровим розташований один із найбільших водоспадів Карпат – Женецький Гук, що спадає з висоти 15 метрів. Він утворився у післявоєнні роки через сильну повінь. Місцеві жителі знаходили водоспад за звуком, адже він справді "гуде". Звідси й назва – Гук.



Женецький Гук / Фото "Карпатіум"

На відстані близько двох кілометрів звідти розташований ще один водоспад – Нарінецький. Він утворився в місці, де потік перетинає потужну товщу пісковиків, і спадає з висоти 9 метрів.

З Татарова організовують гірські походи на вершини Хом'як (1542 метри), Маґуру (1288 метрів), Ліснів (1257 метрів) та інші.