Як виглядала головна новорічна ялинка Львова за останні 10 років?

Головна новорічна ялинка Львова, яку щороку встановлюють перед Оперним театром, щоразу зачаровує як і місцевих, так і туристів. Кожна з них має свій унікальний характер та стиль. Тож давайте пригадаємо, якими були львівські ялинки за останнє десятиліття.

Головна ялинка Львова у 2014 році / фото Олександра Мазуренко





Головна ялинка Львова у 2015 році / фото "Львів"





Головна ялинка Львова у 2016 році / фото Львівської міської ради





Головна ялинка Львова у 2017 році / фото Львівської міської ради



Головна ялинка Львова у 2018 році / фото Назара Юськіва





Головна ялинка Львова у 2019 році / фото 032.ua





Головна ялинка Львова у 2020 році / фото Львівської міської ради





Головна ялинка Львова у 2021 році / фото Львівської міської ради



Головна ялинка Львова у 2022 році / фото 032.ua





Головна ялинка Львова у 2023 році / фото Львівської міської ради





Головна ялинка Львова у 2024 році / фото Львівської міської ради

Якою буде новорічна ялинка у 2025 році?

Перші пропозиції щодо подарунку головної ялинки для Львова почали надходити ще влітку. Відтоді фахівці регулярно виїжджали на огляди, під час яких перевіряли форму дерева, рівність стовбура, густоту крони та його висоту.

Як пише "Львівський портал", серед можливих локацій були Яворів, Зимна Вода, Заверешиця, Мшана, Сокільники, Піски, Городок, Рудно, Білогорща та кілька варіантів зі самого Львова. Кожна ялинка має свою унікальну історію.

Як висновок, місто не купуватиме дерево – його традиційно подарують. Прикраси й освітлення використають минулорічні.

Нагадуємо, що урочисте запалення головної ялинки Львова заплановане на 5 грудня, напередодні Дня Святого Миколая.

Що варто знати про новорічні події у Львові?