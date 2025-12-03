Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням н сторінку блогера Vadymgrinko.

Якщо плануєте зимовий відпочинок на Замовій країні на ВДНГ у 2025 році та хочете провести час весело і комфортно, ось орієнтовні витрати, які допоможуть спланувати бюджет.

Почнемо з хороших новин: вхід на територію ВДНГ безкоштовний. Тож навіть без витрат ви зможете прогулятись великою територією, зробити гарні фото та насолодитися атмосферою.

Далі можна відвідати ковзанку: ціна квитка для однієї людини становить 450 гривень. Лід тут гарний, а сама ковзанка простора, тож кататись можна довго та без обмежень. А щоб зігрітись, радимо скуштувати смачний глінтвейн за 190 гривень.



На території ВДНГ також багато різноманітних атракціонів: цього року їх стало ще більше. Орієнтовна вартість розваг може сягати до 300 гривень. Автор рекомендує обов'язково відвідати "Ілюмінаріум" (квиток 350 гривень), а для дітей "Різдвяну фабрику мрій" (490 гривень) та снігову гірку (100 гривень за спуск). З 5 грудня працюватиме Резиденція Санти, квиток коштуватиме 550 гривень.

Якщо хочете трохи бюджетного задоволення, можна посмажити маршмелоу на вогні за 80 гривень – смачно та атмосферно. Загалом на території щодня діятиме близько 20 тематичних локацій із теплими зонами для відпочинку та укриттями на випадок повітряної тривоги, пише Суспільне.

Підсумок: щоб провести відпочинок на Зимовій країні цікаво, не обмежуючи себе у розвагах, орієнтовно варто розраховувати на 1 500 – 2 000 гривень на людину.

Графік роботи: 29 листопада – 22 лютого.

