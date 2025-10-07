В селе Старый Солотвин на Житомирщине посреди реки Коднянка располагается милый деревянный "Дом рыбака". Он размещен на небольшом рукотворном острове, пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о "Доме рыбака" на Житомирщине?

Местные называют локацию, куда приезжают туристы со всей Украины, "Островом любви". Сюда приезжают фотографируются молодожены, а кинематографисты снимают киноленты.

Как свидетельствует статья на Википедии, село Старый Солотвин было основано еще в 16 веке. Остров, который был создан в 1970 году, прославился не так давно благодаря небольшому деревянному домику, который расположен на его берегу.



"Дом рыбака" среди реки на Житомирщине / Фото Луиза Алябьева

"Дом рыбака" построили в течение 1984 – 1985 годов. Он стал местом съемки части кадров для художественного сериала "Мольфар".

Маленький рыбацкий дом окружен водой и березами, а добраться к нему можно по деревянному пешеходному мосту, ведущему с берега.

Благодаря своей живописности и таинственности место выглядит не только колоритно, но и сказочно. В самом "Доме рыбака" обустроили экспозицию со старинными вещами.

Где на карте располагается "Дом рыбака" на Житомирщине

До полномасштабного вторжения в домике и на острове устраивали праздники: Ивана Купала, выступления театральных кружков, детские мероприятия.

"Домик рыбака" принимает посетителей ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 по 14:00. Посещение музея бесплатное.

Как добраться до домика?

Село Старый Солотвин располагается в Бердичевском районе Житомирской области. Расстояние от Киева до Старого Солотвина – примерно 180 километров.

Есть несколько разновидностей маршрута до Старого Солотвина. Автомобилем – добраться до Житомира и свернуть на Бердичев.

Электричкой – до поселка Рея, а затем час пешком до Старого Солотвино. Автобусом – с житомирского автовокзала.

