Всього в межах однієї – трьох годин від Львова розташовуються чудові локації, які стануть ідеальним місцем для осінньої прогулянки. Куди відправитися зі Львова на один день – розповідає 24 Канал.

Що побачити у селі Збруї?

Приблизно за 100 кілометрів від Львова розташовується село Збруї, яке оточене сосновим лісом. Родзинкою та відомою інстаграмною локацією цього села є чарівний мисливський будинок.

Чарівник будинок з дерева, що ніби застиг у часі посеред озера, розташовується на території "Мисливського господарства "Стир".



Мисливська хатина у селі Збруї / Фото Михайла Геми, 24 Канал

Форми будівлі, а також оздоблення – не типові для України, що створює враження ніби перед вами лісова хатинка десь у країнах Скандинавії.

В'їзд до будинку вільний, але зазвичай територія відчинена тільки до 16 години. Гості можуть вільно пересуватися територію і навіть заходити всередину будинку, де розміщений великий дерев'яний стіл.

Чому варто поїхати у Страдч?

Село Страдч розташовується приблизно за 20 кілометрів від Львова та відоме як духовний центр паломництва. Окрім багатої історії, у цьому селі також розташовується мила локація для фотосесії у різні пори року, зокрема восени.

Мова про арборетум, тобто дендрологічний парк площею майже 6 гектарів. Родзинкою цього парку є алея 50-річних дугласій Мензиса разом із різними видами туї.



Арборетум у селі Страдч / Фото Анна Кравченко

Ця композиція у вигляді геометричної фігури, яка висаджена деревно-чагарниковими групами за ландшафтним принципом, захоплює і зачаровує.

Дійти до парку дуже легко: всього 5 хвилин пішої прогулянки від головної траси Львів – Краковець – і ви потрапляєте в казкову місцину.

Що відомо про парк в Edem Resort?

Поблизу Львова є заміський курорт Edem Resort Medical & SPA, де на гостей чекає ліс, озеро та багато іншого. На території комплексу також розташовується чарівний парк.

Під час прогулянки зеленим газоном в парку можна не тільки насолодитися спокоєм, але й розглядати цікаві скульптури. На території парку проводять різні заходи, в тому числі й майстер-класи.



Парк Edem Resort / Фото парку

Парк сучасної скульптури працює щодня з 10:00 до 18:00. Вхід у парк платний – 300 гривень з однієї особи. Також є можливість замовити індивідуальну екскурсію на групу до 6 осіб вартістю 1 500 гривень.

