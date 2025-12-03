Цікаві локації? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Lviv Travel.

Де у Львові можна покататись на ковзанці?

1. Ковзанка в розважальному комплексі "Медик"

Найбільша відкрита ковзанка у Львові, де можна покататися на арені площею 800 квадратних метрів. Розташована недалеко від центру міста та поруч із мальовничою Кастелівкою, тож катання можна легко поєднати з приємною прогулянкою.



Розважальний комплекс "Медик" / фото Розважальний комплекс "Медик"

Адреса : вулиця Горбачевського, 24.

Вартість за годину: будні: дорослий 300 гривень, дитячий 250 гривень, вихідні та святкові дні: дорослий 350 гривень, дитячий 300 гривень.

2. Ковзанка в торгово-розважальному центрі King Cross Leopolis

Цілорічна льодова арена площею 800 квадратних метрів, де особливо чарівно кататися взимку. Приємні ціни, акції та комфортні сеанси тривалістю 45 хвилин створюють чудові умови для відпочинку.

Адреса: вулиця Стрийська, 30.

Графік сеансів: понеділок – п'ятниця: 10:00 – 17:30, субота – неділя: 11:15 – 18:45

понеділок – п'ятниця: 10:00 – 17:30, субота – неділя: 11:15 – 18:45 Вартість: дорослий квиток – 300 гривень, дитячий квиток – 250 гривень (у вартість входить катання та оренда ковзанів).

3. Ковзанка в Emily Resort

Затишна локація у Винниках, де з льодової арени відкривається вид на озеро та ліс. Атмосферу доповнює святкове містечко Winterville з розвагами, лижами та майстер-класами. Сеанси тривають 45 хвилин, плюс 15 хвилин на переодягання.



Ковзанка у Emili Resort / фото Emily Resort

Адреса : місто Винники, вулиця Богдана Хмельницького, 9Б.

Вартість за сеанс:

Понеділок – четвер: дорослий + прокат – 300 гривень, дорослий без прокату – 200 гривень, дитячий + прокат – 250 гривень, дитячий без прокату – 150 гривень.

П'ятниця – неділя та святкові дні: дорослий + прокат – 400 гривень, дорослий без прокату – 250 гривень, дитячий + прокат – 300 гривень, дитячий без прокату – 200 гривень.

Безлімітний день: понеділок – четвер: дорослий 500 – 600 гривень, дитячий 400 – 500 гривень. Доступні послуги інструктора. Для оренди ковзанів потрібна застава. Дитячий квиток діє до 12 років.

4. Ковзанка "На Льодах", Duck's Lake

Нова атмосфера катання серед природи – ковзанка розташована біля озера, що створює особливий зимовий настрій. Офіційне відкриття заплановане зовсім скоро, додаткові деталі будуть опубліковані ближче до старту роботи.

Адреса: вулиця Стрийська, 200А.

Де ще провести час з дітьми у Львові?

Як зазначається на сторінці в інстаграмі Dragonparklviv, з 1 по 9 грудня Dragon Park перетворюється на казкову Резиденцію Святого Миколая. Тут на дітей чекатиме святкова магія, яскраві емоції та тепла зимова атмосфера.

Резиденція Святого Миколая / інстаграм dragonparklviv

Що підготували: інтерактивна вистава, зустріч зі Святим Миколаєм, подарунок кожній дитині, спецефекти та казкова атмосфера.

Вартість: ндивідуальне відвідування 600 гривень, для шкіл та груп від 10 осіб по 500 гривень.

Спецпропозиція у будні: резиденція Святого Миколая + розваги Dragon Park коштують 800 гривень.

Тривалість : 1 година.

Адреса: третій поверх Dragon Park, місто Львів, вулиця Стрийська, 202.

Де святкувати Новий рік 2026?