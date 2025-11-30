Бездоганним поєднанням тепла, яскравих місцевих традицій і святкувань вирізняються В'єтнам, Таїланд і Маврикій. І 24 Канал розповість про них докладніше.

В'єтнам, Таїланд, Маврикій: чому саме тут варто зустріти Новий рік 2026 замість "банальнішої" екзотики?

В'єтнам – Новий рік і день Тет.

У В’єтнамі офіційний міжнародний Новий рік 1 січня святкують у великих містах із феєрверками, концертами та нічними маркетами. Але справжнє потужне дійство починається напередодні Тет – це в'єтнамський Новий рік за місячно-сонячним календарем, пояснює vietnam.travel.

У 2026 році Тет випадає на 17 лютого. У цей період Ханой і Хошимін прикрашають персиковими й мандариновими деревами, на вулицях з’являються червоні ліхтарики, а вуличну їжу доповнюють святкові страви на кшталт bánh chưng. Для туриста це шанс відвідати особливі ярмарки, побачити сімейні обряди тощо.

Цікаві факти про день Тет у В'єтнамі: дивіться відео asialegendtravel

Таїланд – феєрверки над Чао-Прая.

Таїланд вже багато років тримається у списках найкращих напрямків для зимового відпочинку. У грудні – січні тут сухий сезон, температура тримається близько 30 градусів, і море дуже тепле. Тут проводять локальні фестивалі, як-от в Чіангмаї чи на курортах, що дозволяє обрати формат від мегаполіса до камерного пляжу.​

Але головна подія – звісно, це Amazing Thailand Countdown 2025 у Бангкоку. На набережній Чао-Прая проводять масштабні концерти, світлові шоу, фудмаркет і один із найдовших у країні eco‑friendly феєрверк, який 31 грудня тягнеться понад 1,4 кілометра уздовж річки. Зауважмо, що цьогоріч влада для стимулювання туризму зробила святковими аж 5 днів, з 31 грудня до 4 січня, пише Bangkok Post.

Ось так зустрічали 2025 рік у Бангкоку: дивіться відео sachinontrip

Маврикій – тропічний Новий рік в Індійському океані.

Острів Маврикій вважають одним із найкращих екзотичних напрямків для шанувальників зимового сонця у 2025 році. У період із грудня по лютий середня температура тут тримається на рівні 25 – 30 градусів, теплий океан і багато сонячних днів.

Окрім пляжів, тут можна зустріти Новий рік у форматі open‑air вечірок у курортних готелях, а вдень досліджувати вулканічні пейзажі, водоспади та геопарк Шамарель із семиколірними землями. Особливий колорит дарують змішані індійські, креольські та європейські традиції, як зазначають на Air Mauritius.

"Тихий" пляжний Новий рік на Маврикії: дивіться відео VijaypalYadavM5

