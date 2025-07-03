Блогерка Марія Лисак поділилася власним досвідом про те, як бюджетно побувати на Канарських островах, пише 24 Канал. Мандрівниця розповіла, як відвідала Канари на прикладі острова Лансароте.

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Як дешево полетіти на Канари

Витрати на переліт часто є найважливішим питання для мандрівників, які подорожують бюджетно. Найзручніший і найбільш доступний спосіб дістатися до Лансароте є авіапереліт з материкової території Іспанії.

Вартість квитків туди й назад стартує приблизно від 20 до 40 євро в один бік. Це значно дешевше, ніж прямі рейси з інших країн.

Блогерка розповіла, що придбала квитки на Лансароте всього за 45 євро за дві сторони, що є дуже вигідною ціною для такого напрямку.

Яке житло обрати

Щоб заощадити на житлі на Канарських островах, варто орендувати апартаменти, які легко знайти на сервісах на кшталт Airbnb. Це набагато вигідніше за готелі, оскільки вартість житла на ніч може складати приблизно 50 євро.

Існує можливість бюджетно зупинитися у готелі, однак тоді варто стежити за акційними пропозиція. Наприклад, блогерка Марія Лисак зазначає, що ціна за ніч у готелі з "все включено" становила близько 110 євро.



Канарські острови / Фото Pexels

Мандрівниця розповіла, що для активного відпочинку краще селитися ближче до центру острова, оскільки це дасть змогу легко дістатися до всіх основних пам'яток.

Для тих, хто шукає спокою і тиші, варто розглянути маленькі села.

Які ціни та як пересуватися на Канарах

На Канарських островах нижчі податки, аніж на материковій Іспанії, що робить ціни на місцеві послуги і товари доступнішими. Але частина продуктів привозиться з материка, що робить їх вартість вищою.

По острову найбільш зручно пересувати автомобілем, який можна орендувати. Як розповіла блогерка, за чотири дні вартість оренди разом з пальним становила близько 160 євро.

Загалом відпочинок на двох протягом п'яти днів обійшовся блогерці менше ніж у тисячу євро.